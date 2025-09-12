Τραγωδία στη Χερσόνησο Ηρακλείου: ΙΧ παρέσυρε και σκότωσε 20χρονη πεζή

Δεν έχουν τέλος οι τραγωδίες στους δρόμους της Κρήτης, καθώς μετά τον θάνατο της 23χρονης Μαρίας που έχασε την ζωή της σε τροχαίο τα ξημερώματα της Πέμπτης στα Μάλια, ένα νέο τροχαίο και ένας νέος θάνατος έρχεται να συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Ειδικότερα, στις 23.30 το βράδυ της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου μια 20χρονη κοπέλα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο και να περάσει από τη μια πλευρά στην άλλη στο Κουτουλουφάρι του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 162ο χιλιόμετρο του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης, με τον 21χρονο οδηγό να κινείται στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο την ίδια ώρα που η άτυχη κοπέλα βρισκόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Ο 21χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο, δεν διέκρινε την 20χρονη Ουκρανικής καταγωγής, καθώς υπήρχε σκοτάδι στο σημείο με αποτέλεσμα να την παρασύρει, τραυματίζοντας την θανάσιμα.

Στο σημείο της παράσυρσης έφτασε άμεσα δύναμη της αστυνομίας, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τη νεαρή γυναίκα, που είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο. Ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη, ενώ τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος και την προανάκριση διενεργεί ο Β' Σταθμός ΒΟΑΚ.