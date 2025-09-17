Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 27χρονο που έριξε πυροτεχνήματα σε περιοχή Natura

Πυροτεχνήματα σε προστατευόμενη περιοχή Natura έριξε ένας 27χρονος κατά τη διάρκεια πάρτι που διοργάνωσε. Όπως έγινε γνωστό, η ρίψη των πυροτεχνημάτων έγινε στην περιοχή Ποταμός Επανομής, ενώ δεν υπήρχε σχετική άδεια από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο 27χρονος, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη για παραβίαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και προστατευόμενου περιβάλλοντος ενώ κατασχέθηκαν δύο κουτιά με πυροτεχνήματα.