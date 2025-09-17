Ελλάδα Φάρσαλα Λάρισα Καταστήματα Ρούχα Πυροσβεστική Παράξενα Local News

Φάρσαλα: Κλείδωσε την πελάτισσα μέσα στο κατάστημα και έφυγε - Την έβγαλε η Πυροσβεστική

Η πελάτισσα μπήκε στο δοκιμαστήριο σε κατάστημα στα Φάρσαλα, ο υπεύθυνος όμως δεν κατάλαβε ποτέ την παρουσία της.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη στα Φάρσαλα την Τρίτη (16/9), με «θύμα» μια 45χρονη γυναίκα η οποία πήγε για ψώνια σε κατάστημα, όμως δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι την περίμενε.

Η 45χρονη μπήκε στο κατάστημα κινέζικων ειδών γύρω στις 11 το πρωί και κάποια στιγμή βρέθηκε στο δοκιμαστήριο για να φορέσει ένα ρούχο.

Ωστόσο, όπως μεταφέρει το onlarissa.gr, ο υπεύθυνος του καταστήματος δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της, κλείδωσε το κατάστημα και έφυγε για τη Λάρισα.

Λίγα λεπτά μετά, η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι είχε μείνει μόνη στο κατάστημα και πως αυτό ήταν κλειδωμένο. Άμεσα ειδοποίησε της Αρχές, ενώ χρειάστηκε αρχικά η επέμβαση κλειδαρά και στη συνέχεια στελεχών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φαρσάλων για να ανοίξουν την πόρτα και να βάλουν τέλος στην περιπέτειά της.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φάρσαλα Λάρισα Καταστήματα Ρούχα Πυροσβεστική Παράξενα Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader