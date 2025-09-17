Φάρσαλα: Κλείδωσε την πελάτισσα μέσα στο κατάστημα και έφυγε - Την έβγαλε η Πυροσβεστική

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη στα Φάρσαλα την Τρίτη (16/9), με «θύμα» μια 45χρονη γυναίκα η οποία πήγε για ψώνια σε κατάστημα, όμως δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι την περίμενε.

Η 45χρονη μπήκε στο κατάστημα κινέζικων ειδών γύρω στις 11 το πρωί και κάποια στιγμή βρέθηκε στο δοκιμαστήριο για να φορέσει ένα ρούχο.

Ωστόσο, όπως μεταφέρει το onlarissa.gr, ο υπεύθυνος του καταστήματος δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της, κλείδωσε το κατάστημα και έφυγε για τη Λάρισα.

Λίγα λεπτά μετά, η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι είχε μείνει μόνη στο κατάστημα και πως αυτό ήταν κλειδωμένο. Άμεσα ειδοποίησε της Αρχές, ενώ χρειάστηκε αρχικά η επέμβαση κλειδαρά και στη συνέχεια στελεχών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φαρσάλων για να ανοίξουν την πόρτα και να βάλουν τέλος στην περιπέτειά της.