Ανόητη φάρσα στον Βόλο: Νεαροί κρύβονται σε μπαλκόνια και εκτοξεύουν αυγά σε περαστικούς

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον Βόλο η κακόγουστη φάρσα νεαρών να πετούν αυγά σε περαστικούς. Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, που δημοσιεύει η ιστοσελίδα thenewspaper, οι νεαροί κρύβονται σε μπαλκόνια πολυκατοικιών και ταράτσες. Όπως λένε τα θύματα της επίθεσης, δεν πρόκειται απλώς για μια φάρσα που λερώνει ρούχα, αλλά για μια πράξη που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία εκτοξεύονται τα αυγά.



Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που κατέγραψε με το κινητό της τηλέφωνο μία νεαρή κοπέλα, όταν βρέθηκε στο στόχαστρο των νεαρών. Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι άγνωστοι την «έλουσαν» με αυγά, ενώ ένα από αυτά την χτύπησε και στο πρόσωπο. Το βίντεο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και πλήθος επικριτικών σχολίων.

Κάτοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής ζητούν την παρέμβαση των Αρχών, τονίζοντας ότι η φάρσα έχει ξεπεράσει τα όρια του αστείου και εξελίσσεται σε επικίνδυνο φαινόμενο.