Ακρωτηριάστηκε στο χέρι εργαζόμενη σε εκκοκκιστήριο, στα Φάρσαλα

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στα Φάρσαλα, καθώς μια γυναίκα, εργαζόμενη σε εκκοκκιστήριο, τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα.



Οι αρχές έλαβαν κλήση το απόγευμα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, για το εργατικό ατύχημα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών, φέρεται να ακρωτηριάστηκε στο ένα από τα χέρια της.



Στο χώρο του εκκοκκιστηρίου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για να σταματήσουν οι γιατροί την αιμορραγία από το τραυματισμένο χέρι της.