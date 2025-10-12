Ελλάδα Φάρσαλα εργατικό ατύχημα Local News

Ακρωτηριάστηκε στο χέρι εργαζόμενη σε εκκοκκιστήριο, στα Φάρσαλα

Η 50χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και μπήκε άμεσα στο χειρουργείο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στα Φάρσαλα, καθώς μια γυναίκα, εργαζόμενη σε εκκοκκιστήριο, τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα.

Οι αρχές έλαβαν κλήση το απόγευμα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, για το εργατικό ατύχημα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών, φέρεται να ακρωτηριάστηκε στο ένα από τα χέρια της.

Στο χώρο του εκκοκκιστηρίου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για να σταματήσουν οι γιατροί την αιμορραγία από το τραυματισμένο χέρι της.

