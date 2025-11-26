Σοβαρό ατύχημα στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά: Εργαζόμενος καταπλακώθηκε από μηχάνημα

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, το πρωί, στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά, καθώς ένας εργαζόμενος, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, καταπλακώθηκε από μηχάνημα.



Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, όπως και αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και συνδικαλιστές της ΔΑΣ ΣΤΑΣΥ.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Ο άνδρας, 50 ετών, διακομίστηκε στο Τζάνειο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις χθες, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, 3 εργαζόμενοι (2 στην Πάτρα και ένας στην Κρήτη) τραυματίστηκαν εν ώρα εργασίας.

