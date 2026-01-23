Χανιά: Εργάτης χτυπήθηκε από κεραυνό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Παραλίγο τραγωδία στα Χανιά, εκεί όπου ένας 40χρονος άνδρας χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ βρισκόταν σε εργοτάξιο.



Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου 2026, επικράτησε αναστάτωση στην περιοχή της Παλαιόχωρας, όπου άνδρας χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ εργαζόταν.

Ο 40χρονος άνδρας, σύμφωνα με το zarpanews, είναι χειριστής πρέσας σε εργοτάξιο κι ενώ βρισκόταν εντός του οχήματος, έπεσε κεραυνός.



Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου κι από εκεί, ασθενοφόρο από τον σταθμό ΕΚΑΒ στο Κολυμπάρι τον παρέλαβε προκειμένου να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.



Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.