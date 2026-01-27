Θεσσαλονίκη: Βίντεο από την τρομακτική στιγμή που σπάει αγωγός νερού και εκτοξεύει εργάτη στον αέρα

Την τρομακτική στιγμή που αγωγός της ΕΥΑΘ σπάει ενώ πάνω του εργάζονταν τέσσερις υπάλληλοι, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να εκτοξευτεί στον αέρα, κατέγραψαν κάτοικοι της οδού Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώθηκε το σοβαρό εργατικό ατύχημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας, την ώρα που συνεργείο της ΕΥΑΘ προσπαθούσε να αποκαταστήσει βλάβη σε αγωγό. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι επί περίπου μία ώρα άκουγαν έντονο θόρυβο, ενώ γύρω στις 4 τα ξημερώματα ακολούθησε ένας εκκωφαντικός ήχος που θύμιζε έκρηξη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τη στιγμή της θραύσης ο αγωγός υποχώρησε βίαια, εκτοξεύοντας τον έναν εργάτη στον αέρα προτού πέσει στον αγωγό και τραυματιστεί στο πόδι.

Από την ΕΥΑΘ διευκρινίζουν ότι το ατύχημα προκλήθηκε όταν έσπασε τμήμα αγωγού που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση αέρα από το δίκτυο, στο πλαίσιο των εργασιών επαναφοράς της υδροδότησης.

Ο εργαζόμενος που εκτοξεύτηκε στον αέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, ενώ οι άλλοι τρεις συνάδελφοί του μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους, καθώς είχαν τραυματιστεί ελαφρύτερα.

Η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του εργατικού ατυχήματος.