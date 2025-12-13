Άγιο είχαν δύο εργάτες στη Νάξο - Υποχώρησαν τα κάγκελα εργοταξίου και έπεσαν σε βαθιά τάφρο

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) στη Νάξο, στον χώρο όπου εκτελούνται εργασίες ανάπλασης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου, στην περιοχή της Χώρας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, κιγκλίδωμα υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα δύο εργάτες να χάσουν την ισορροπία τους και να πέσουν σε τάφρο.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Cyclades24.gr, οι δύο εργαζόμενοι έπεσαν μέσα σε τεχνητό, μακρόστενο άνοιγμα που είχε διανοιχθεί στο έδαφος για τις ανάγκες του έργου. Το βάθος της τάφρου ήταν σημαντικό, γεγονός που οδήγησε στον εγκλωβισμό τους και κατέστησε αναγκαία την άμεση επέμβαση των σωστικών δυνάμεων.

Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής



Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ο πρώτος εργάτης απεγκλωβίστηκε σχετικά γρήγορα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νάξου, φέροντας ελαφρά τραύματα.



Η επιχείρηση για τον δεύτερο εργάτη ήταν πιο απαιτητική, με τους πυροσβέστες να εφαρμόζουν ειδικό σχέδιο απεγκλωβισμού. Μετά από περίπου μία ώρα, ο εργαζόμενος απελευθερώθηκε και διακομίστηκε επίσης στο νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους.



Οι δύο εργάτες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα στο εργοτάξιο.