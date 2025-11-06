Βόνιτσα: Διασωληνωμένος υπάλληλος καθαριότητας - Έπεσε από το απορριμματοφόρο και χτύπησε στο κεφάλι

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου με έναν 47χρονο εργαζόμενος στην καθαριότητα του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας να τραυματίζεται στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας Βαγγέλης Νταραντούμης στο Facebook, ο άτυχος άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ως συνοδός απορριμματοφόρου, έπεσε από το σκαλοπάτι και χτύπησε στο κεφάλι του.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Εν συνεχεία διασωληνώθηκε και διακομίσθηκε στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

«Ο συνάδελφος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις που έγιναν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο», αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας Βαγγέλης Νταραντούμης στο Facebook.

