Εργατικό ατύχημα στον Άη Γιάννη Χωστό: Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε ο 52χρονος εργάτης

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε εργοστάσιο στην περιοχή του Άη Γιάννη Χωστού, όταν το χέρι 52χρονου εργάτη εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση καθώς στο σημείο έσπευσε δύναμη τη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διασώστες του ΕΚΑΒ με γιατρό.

