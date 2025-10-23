Ελλάδα εργατικό ατύχημα Κρήτη Local News Ηράκλειο

Εργατικό ατύχημα στον Άη Γιάννη Χωστό: Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε ο 52χρονος εργάτης

Το χέρι του εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα - Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική.

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε εργοστάσιο στην περιοχή του Άη Γιάννη Χωστού, όταν το χέρι 52χρονου εργάτη εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση καθώς στο σημείο έσπευσε δύναμη τη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διασώστες του ΕΚΑΒ με γιατρό.

Διαβάστε για το σοβαρό εργατικό ατύχημα στον Άη Γιάννη Χωστό του Ηρακλείου

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα εργατικό ατύχημα Κρήτη Local News Ηράκλειο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader