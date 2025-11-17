Χανιά: Εργατικό ατύχημα με νεαρό που έπεσε... στο κενό - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα νεαρός άνδρας μετά από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή (16/11) στα Χανιά Κρήτης με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το creta24, όλα συνέβησαν όταν μπαλκόνι οικοδομής κατέρρευσε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα ο εργάτης να βρεθεί στο κενό. Ο νεαρός άνδρας εκτελούσε εργασίες σε κτίριο στην περιοχή της Αγιάς.

Ο άνδρας έχει τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Στην ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χανίων αναφέρει:

«Δυστυχώς, άλλος ένας συνάδελφος ο οποίος εκτελούσε οικοδομικές εργασίες τραυματίστηκε σοβαρά χθες, Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Αγυιά.

Άλλος ένας συνάδελφος που δεν γύρισε σπίτι του κυνηγώντας το μεροκάματο για να ζήσει την οικογένειά του, και δυστυχώς βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μας στην εντατική νοσοκομείου του Ηρακλείου.

Εμείς από τη μεριά μας κάνουμε έκκληση για ακόμη μία φορά οι συνάδελφοι να τηρούν και να απαιτούν τα μέτρα προστασίας, να καταγγέλλουν όπου δεν τηρούνται και να μην εργάζονται δίχως αυτά.

Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές οδηγούν τους εργαζόμενους σε εξαντλητικά ωράρια εργασίας ακόμα και τις Κυριακές, για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους ώστε να επιβιώσουν.

Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε για το ατύχημα επικοινωνήσαμε και ενημερώσαμε την Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία η οποία ανταποκρίθηκε αμέσως και μετέβη στον χώρο του συμβάντος.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο ώστε να επιστρέψει σύντομα στην οικογένειά του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΝ ΣΚΛΑΒΟΙ».