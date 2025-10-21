«Σώθηκε από θαύμα»: Ατύχημα σε αγώνα αυτοκινήτου στην Κρήτη... κόβει την ανάσα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια της 10ης Ανάβασης Βραχασίου, όταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Στράτου Σταματάκη ξέφυγε από την πορεία του σε μια στροφή, προσέκρουσε στο πρανές και στη συνέχεια κατέληξε σε γκρεμό. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που ο ίδιος ο οδηγός ανάρτησε στο Facebook, συγκλονίζοντας τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο Σταματάκης βγήκε σώος, αποδεικνύοντας στην πράξη πως ο σύγχρονος εξοπλισμός ασφαλείας στα αγωνιστικά αυτοκίνητα σώζει ζωές. «Προς ενημέρωση όλων, είμαι απολύτως καλά μετά το τρομακτικό ατύχημα, όμως δεν ισχύει το ίδιο για το αυτοκίνητο», ανέφερε με χιούμορ.

Ο οδηγός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον βελτιωτή του αυτοκινήτου, Γιώργο Πουλάκη, για τον άψογο σχεδιασμό των μέτρων προστασίας. «Η ασφάλεια δεν επιδέχεται εκπτώσεις – γι’ αυτό υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα», τόνισε. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Αθλητικό Όμιλο Κρήτης για την άμεση αντίδραση και την ασφαλή απομάκρυνσή του από το σημείο. «Το μέλλον της αγωνιστικής μας δράσης είναι αβέβαιο, αλλά η στήριξη του κόσμου μάς δίνει δύναμη. Ερασιτέχνες είμαστε, αλλά και μαχητές. Εις το επανιδείν», έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φωτογραφία: Σελίδα Facebook Στράτου Σταματάκη

Σας θυμίζουμε πως ο Στράτος Σταματάκης είναι ένας από τους πρώτους αν όχι ο πρώτος οδηγός με αναπηρία που αγωνίζεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όπως λέει το "μότο" του "Το χρονόμετρο δεν βλέπει αναπηρίες."

Η 10η Ανάβαση Βραχασίου, που αποτελεί τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αναβάσεων Κρήτης, έγινε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στη διαδρομή Σίσι–Βραχάσι, μήκους 3,8 χιλιομέτρων, μέσα από το φαράγγι του Σεληνάρη.