Μεγάλη ημερίδα το Σάββατο στο Πάντειο για την εργασία: Θα μιλήσουν 35 συνδικαλιστές από κάθε χώρο

Πάνω από 30 συνδικαλιστές από διαφορετικούς χώρους εργασίας, επιστήμονες και εκπρόσωποι εργαζομένων θα συμμετάσχουν σε μεγάλη πολυθεματική ημερίδα για τα δικαιώματα των εργαζομένων, που θα γίνει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Η ημερίδα έχει τίτλο «Δικαίωμα στην Εργασία - Εργασία με Δικαιώματα» και διοργανώνεται από τα 10 πρωτοβάθμια σωματεία. Θα έχει 5 πάνελ συζήτησης, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη, ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Κώστας Κάβουρας και εκπρόσωπος αγροτών από αγροτικό μπλόκο.

Στο κλείσιμο της ημερίδας θα γίνει γλέντι με ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια, ενώ στο χώρο θα υπάρχει βιβλιοπωλείο, καφέ και κουζίνα από την Παλαιστινιακή παροικία Ελλάδος.

Η ημερίδα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

«Να αναδειχθεί η δύναμη της συλλογικής διεκδίκησης»

Σε ανακοίνωσή τους για την πραγματοποίηση της ημερίδας, οι διοργανωτές δηλώνουν:

«Τη σημερινή εποχή, οι συνθήκες εργασίας μεταβάλλονται ραγδαία. Η τεχνολογική εξέλιξη και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αυξάνουν την παραγωγικότητα και την κερδοφορία, χωρίς αντίστοιχη βελτίωση στους μισθούς ή στον εργάσιμο χρόνο. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ευνοεί την υπερεργασία, την εντατικοποίηση, τις επισφαλείς σχέσεις και τη χαμηλά αμειβόμενη εργασία, ενώ η αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων.

Σήμερα, στην Ελλάδα μόλις το 25% των εργαζομένων καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις, την ώρα που ο ευρωπαϊκός στόχος φτάνει το 80%.

Φωτό: Facebook

Οι γυναίκες, οι νεότεροι και γενικά οι νέοι εργαζόμενοι, οι μετανάστριες, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στον «σκληρό» ιδιωτικό τομέα, στον επισιτισμό, στο εμπόριο, τις μεταφορές, την κατασκευή, τον τουρισμό, τις βιοτεχνίες και τη βιομηχανία, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι με επισφαλείς σχέσεις, με μπλοκάκι, σε καθεστώς ενοικίασης ή με εργολαβικές σχέσεις, σαφώς υποεκπροσωπούνται.

Η ημερίδα φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο, με τη συμμετοχή και την παρουσία των ίδιων των εργαζομένων, αναδεικνύοντας τα πραγματικά προβλήματα στους χώρους δουλειάς και τη δύναμη της συλλογικής διεκδίκησης για τη βελτίωση των όρων εργασίας και ζωής».

Το πρόγραμμα

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας:

α. «Μαμά, Μπαμπά, θα γυρίσεις το βράδυ;» Συζητάμε για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων (11:00 – 13:00, Γυάλινο Κτίριο, Αμφιθέατρο Α’ Ορόφου)

Χαιρετίζει:

Ανδρέας Στοϊμενίδης, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Παρεμβαίνουν:

Ευθυμίου Χρήστος, Γραμματέας Οργανωτικού ΠΟΕ ΟΤΑ,

Κατσορίδας Δημητρης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΕ ΓΣΕΕ,

Λαλιώτη Βαρβάρα, μέλος ΔΣ ΣΕΤΤΕΑ,

Μανώλη Αγνή, Πρόεδρος Συλλόγου Σχολικών Καθαριστριών Ημαθίας,

Παπαγεωργίου Διομήδης, Διευθυντής Έργων σε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας,

Παπαδημητρίου Σταυρούλα, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας (ΟΣΥΠΕ)

Συντονίζει: Γιώτα Λαζαροπούλου, Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Τ.

β. «Μα καλά, ασχολείσαι με τον συνδικαλισμό;» (12:00 – 17:00, Γυάλινο Κτίριο, Αμφιθέατρο Ισογείου)

1ο μέρος: Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μείωση εργάσιμου χρόνου και άλλα εργατικά… «δαιμόνια» (12:00 – 14:00)

Παρεμβαίνουν:

Αλεξόπουλος Δημήτρης, Πρόεδρος Κλαδικού Σωματείου Ιδιωτικής Υγείας,

Καζάκος Άρης, Ομότιμος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου ΑΠΘ,

Καραμεσίνη Μαρία, Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο,

Μπουλέρος Ιωάννης, Πρόεδρος Πανελλαδικού Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ,

Σκεπετζάκης Γιώργος, Πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών Τηλεόρασης (ΕΤΙΤΑ),

Χριστόπουλος Γιώργος, Πρόεδρος Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών (ΟΙΕΛΕ),

Dimitri Neyt, Συνδικαλιστικός εκπρόσωπος ABVV-FGTB Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας Βελγίου

Συντονίζει: Ειρήνη Ζαμπάτη, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Ομίλου ERGO στην Ελλάδα

2ο μέρος: Μαχητικός συνδικαλισμός, αντίσταση στους χώρους δουλειάς και κοινωνικοί αγώνες (15:00 – 17:00)

Παρεμβαίνουν:

Γεωργαρίου Μαρία, Μέλος ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ,

Καραβά Αλεξάνδρα, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

Καψάλης Αποστόλης, Επίκουρος Καθηγητής Παντείου-Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΕ ΓΣΕΕ,

Μαραγκού Ελίνα, επισιτισμός – Μέλος ΓΣ Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης,

Στάικου Σέβη, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΕ,

Φωτοπουλος Νίκος, Γενικός Γραμματέας ΓΣΕE,

Άγγελος Κολλάρας, Ενεργοί Φοιτητές Παντείου Παν/μιου

Συντονίζει: Χρήστος Γιαμπουράνης, Μέλος ΔΣ ΣΕΤΤΕΑ

γ. Ποιος πληρώνει τις ιδιωτικοποιήσεις; Συζητάμε για τα κοινά αγαθά: μεταφορές, ενέργεια, νερό, υγεία, παιδεία (17:00 – 19:00, Γυάλινο Κτίριο, Αμφιθέατρο Α’ Ορόφου)

Παρεμβαίνουν:

Αθανασοπούλου Βασιλική, Γενική Γραμματέας Συλλόγου Εργαζομένων Υπ. Κοιν. Συνοχής,

Αλεξανδράκης Γιώργος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΣ ΕΥΔΑΠ,

Αμπλάς Θέμης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος,

Αρχοντής Αντώνης, Πρόεδρος Β ΕΛΜΕ Πειραιά,

Γενιδούνιας Κώστας, Πρόεδρος Σωματείου Μηχανοδηγών (Π.Ε.Π.Ε.),

Κλουβάτος Νίκος, Γραματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΟΣΕΥΠΠΦΥ),

Πετρόπουλος Γιώργος, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ,

Σίμος Γρηγόρης, Οργανωτικός Γραμματέας ΠΣΕΕΠ

Συντονίζει: Γιώργος Σπανουδάκης, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Υπ. Κοινωνικής Συνοχής

δ. «Ο πόλεμος σκοτώνει την εργατική τάξη». Από τη γενοκτονία της Γάζας στην Πολεμική Οικονομία της Ευρώπης (18:00 – 20:00, Γυάλινο Κτίριο, Αμφιθέατρο Ισογείου)

Παρεμβαίνουν:

Γώγος Γιώργος, Πρόεδρος Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ,

Εκταμί Μιχιάρ, Ένωση Παλαιστίνιων Εργαζομένων Ελλάδας,

Ηλιοπούλου Ασημίνα, Αντιπρόεδρος Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων,

Θωίδου Κατερίνα, Γραμματέας Συλλόγου Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας,

Λαυτσής Πάρις, Μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες (ΣΕΤΗΠ) – Συντονισμός March to Gaza,

Παπαδημητρόπουλος Διονύσης, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Μεσολογγίου,

Kivanc Eliacik, επικεφαλής διεθνών σχέσεων της Συνομοσπονδίας Προοδευτικών Συνδικάτων Τουρκίας (DISK),

Wills Rangel, Πρόεδρος της Συνομοσπονδία Συνδικάτων Βενεζουέλας (CBST)

Πιερής Πιερή, Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ)

Συντονίζει: Βαμβουρέλλης Θεόφραστος, March to Gaza Greece, Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

Στο τέλος θα γίνει γίνει γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι (21:00 – 01:30), με τους:

Κατερίνα Γεωργακοπούλου/Τραγούδι

Χάρης Καφέτσης/ Μπουζούκι

Ιωάννης Κιζιρίδης/Κιθάρα

Οι διοργανωτές

Την ημερίδα διοργανώνουν τα εξής πρωτοβάθμια σωματεία: