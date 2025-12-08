Εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: Έπεσε από σκάλα σε οικοδομή - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, εργαζόμενος φέρεται να έπεσε από σκάλα σε οικοδομή κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε οικία 1ου ορόφου. Η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο άνδρας είναι 64 ετών. Ο οικοδόμος έχει ανοικτό τραύμα στο κεφάλι και κάταγμα άνω άκρου.



Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, με αρκετό κόσμο να πηγαίνει στο σημείο για να δει τι γίνεται, ενώ πολλοί φοβήθηκαν τα χειρότερα αφού η πτώση του ήταν άσχημη. Πάντως το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα και ο τραυματίες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.