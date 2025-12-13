Πάτρα: Το κράνος έσωσε οδηγό μηχανής που συγκρούστηκε με ντελιβερά

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία νεαρό οδηγό μηχανής συνέβη το Σάββατο στην Πάτρα και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου.



Στο τροχαίο ενεπλάκη διανομέας φαγητού ο οποίος συγκρούστηκε με διερχόμενη μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε ο τραυματίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Tempo24.gr, ο νεαρός οδηγός φορούσε κράνος, αφού μετά την σύγκρουση έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια περνώντας στην απέναντι πλευρά του δρόμου χτύπησε στο πεζοδρόμιο.



Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η ομάδα ΔΙΑΣ.

Ο νεαρός διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις του.