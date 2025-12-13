Ελλάδα Πάτρα Τροχαίο Local News

Πάτρα: Το κράνος έσωσε οδηγό μηχανής που συγκρούστηκε με ντελιβερά

Ο τραυματίας οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και κατέληξε σε πεζοδρόμιο, έχοντας -ευτυχώς- τις αισθήσεις το

Το σημείο του τροχαίου ατυχήματος στην Πάτρα. Διακρίνεται ο νεαρός τραυματίας/Φωτ. TEMPO 24
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία νεαρό οδηγό μηχανής συνέβη το Σάββατο στην Πάτρα και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου.

Στο τροχαίο ενεπλάκη διανομέας φαγητού ο οποίος συγκρούστηκε με διερχόμενη μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε ο τραυματίας.

TEMPO 24.GR
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Tempo24.gr, ο νεαρός οδηγός φορούσε κράνος, αφού μετά την σύγκρουση έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

TEMPO 24.GR 
Στη συνέχεια περνώντας στην απέναντι πλευρά του δρόμου χτύπησε στο πεζοδρόμιο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η ομάδα ΔΙΑΣ.

Ο νεαρός διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις του.

