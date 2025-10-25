Ωρωπός: Κουκουλοφόροι έκαναν ντου σε κομμωτήριο - Χτύπησαν με σφυριά τον ιδιοκτήτη

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, περίπου στις τρεις, στον Ωρωπό, με θύμα έναν 30χρονο ιδιοκτήτη κομμωτηρίου, όταν πέντε άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισέβαλαν στο μαγαζί που διατηρεί επί της οδού Μαρμαρά 15 και του επιτέθηκαν με σφυριά.



Οι δράστες κατάφεραν τραύματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος του 30χρονου ιδιοκτήτη, αλβανικής καταγωγής.



Από το βίαιο συμβάν τραυματίστηκε ελαφρά και ένας 29χρονος φίλος του ιδιοκτήτη που βρισκόταν εκτός του καταστήματος. Ο 30χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.