Ωρωπός: Παιδάκι μεταφέρθηκε με περιπολικό στο νοσοκομείο - Η μητέρα του το πήγε αναίσθητο στο Τμήμα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές καθώς τι μεσημέρι της Τετάρτης 22/10, μια μητέρα από την περιοχή Χαλκούτσι μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού κρατώντας ένα αναίσθητο ένα παιδάκι περίπου 2 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι και άμεσα, μητέρα και παιδί, μεταφέρθηκαν με τη συνοδεία περιπολικού της Άμεσης Δράσης αλλά και τη συνδρομή της ομάδας ΔΙ.ΑΣ στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Οι γιατροί που παρέλαβαν το παιδί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και το υπέβαλαν στις απαραίτητες εξετάσεις με αποτέλεσμα να διαφύγει τον κίνδυνο.

Αμφότεροι παραμένουν στο νοσοκομείο προκειμένου να σταθεροποιηθεί η υγεία του παιδιού. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν γίνει γνωστές οι αιτίες κάτω από τις οποίες το παιδάκι ήταν αναίσθητο.