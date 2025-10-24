Οι Αρχές ζήτησαν νεκροψία για το ενός μηνός βρέφος που πέθανε στη Λάρισα

Σε σοκ βρίσκεται η οικογένεια του ενός μηνός βρέφους που ξεψύχησε ξαφνικά στα χέρια της γιαγιάς του στην περιοχή Αργυροπούλι Τυρνάβου. Οι Αρχές έχουν ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας προκειμένου να πέσει φως στα αίτια που προκάλεσαν το θλιβερό γεγονός.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλικιωμένη γυναίκα μετέφερε το παιδί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, τα ξημερώματα της Πέμπτης 23/10, με τους γιατρούς να το εξετάζουν αρχικά.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση της 5η ΥΠΕ

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε με ανακοίνωση η 5η ΥΠΕ αναφέροντας τα εξής:

«Βρέφος 1 μηνών θήλυ, μετεφέρθη με ΙΧ στις 05:45 στις 23/10/2025 στο ΚΥ Τυρνάβου από συγγενικά του πρόσωπα παρουσιάζοντας μυδρίαση άσφυγμο και χωρίς αναπνοή.

Έγινε ΚΑΡΠΑ από τους γιατρούς του ΚΥ και 06:01 διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΚΥ στο ΓΝ Λάρισας με ώρα άφιξης 06:18 συνοδεία γιατρού και πληρωμάτων του ασθενοφόρου συνεχίζοντας τις προσπάθειες ανάνηψης χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Διετάχθη νεκροψία και νεκροτομή και ενημερώθηκε το ΑΤ Τυρνάβου».