Ελλάδα Λάρισα Θεσσαλία Local News

Λάρισα: Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ βρέφος 18 μηνών με εγκαύματα από καυτό λάδι

Το παιδί νοσηλευόταν αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο μικρότερης περιοχής στη Θεσσαλία.

Πανελλαδική πανυγειονομική κινητοποίηση με συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών από την ΠΟΕΔΗΝ για την υποβάθμιση του ΕΣΥ, Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Πανελλαδική πανυγειονομική κινητοποίηση με συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών από την ΠΟΕΔΗΝ για την υποβάθμιση του ΕΣΥ, Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στη Λάρισα σήμερα Σάββατο 25 Οκτωβρίου με βρέφος που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, φέροντας σοβαρά εγκαύματα.

Το 18 μηνών βρέφος, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο πανεπιστημιακό της Λάρισας. Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα, τα οποία προκλήθηκαν από καυτό λάδι.

Πρόκειται για οικιακό ατύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το παιδί νοσηλευόταν αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο μικρότερης περιοχής στη Θεσσαλία και διακομίσθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, λόγω των εγκαυμάτων.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Λάρισα Θεσσαλία Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader