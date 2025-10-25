Λάρισα: Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ βρέφος 18 μηνών με εγκαύματα από καυτό λάδι

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στη Λάρισα σήμερα Σάββατο 25 Οκτωβρίου με βρέφος που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, φέροντας σοβαρά εγκαύματα.



Το 18 μηνών βρέφος, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο πανεπιστημιακό της Λάρισας. Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα, τα οποία προκλήθηκαν από καυτό λάδι.



Πρόκειται για οικιακό ατύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες.



Το παιδί νοσηλευόταν αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο μικρότερης περιοχής στη Θεσσαλία και διακομίσθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, λόγω των εγκαυμάτων.