Χαλκίδα: Γυναίκα γέννησε πριν φτάσει στο νοσοκομείο - Γιατροί έκοψαν τον ομφάλιο λώρο στο αμάξι
Τόσο η μητέρα όσο και το νεογέννητο παιδάκι της, μεταφέρθηκαν αμέσως στη μαιευτική κλινική και είναι καλά στην υγεία τους.
Αντιμέτωποι με μια συγκινητική αλλά και σπάνια περίπτωση ήρθαν αντιμέτωποι γιατροί της πρωινής εφημερίας την Τρίτη (21/10) στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όταν μια γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητό της, λίγα μόλις μέτρα πριν φτάσει στα επείγοντα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του eviaonline, η γυναίκα δεν πρόλαβε να μεταφερθεί στην αίθουσα τοκετού, καθώς το βρέφος ήρθε στον κόσμο έξω από το νοσοκομείο, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να κινητοποιείται άμεσα και υποδειγματικά. Ο ομφάλιος λώρος κόπηκε μέσα στο αυτοκίνητο, παρουσία γιατρών και μαιών που έσπευσαν στο σημείο.
Χάρη στην επαγγελματική ψυχραιμία και την ταχύτητα των ανθρώπων του νοσοκομείου, η μητέρα και το νεογέννητο μεταφέρθηκαν αμέσως στη μαιευτική κλινική, όπου χαίρουν άκρας υγείας.
Το περιστατικό προκάλεσε συγκίνηση σε προσωπικό και παρευρισκόμενους, που έγιναν μάρτυρες ενός μικρού θαύματος ζωής - μιας γέννησης γεμάτης συναίσθημα, αγωνία και χαρά.