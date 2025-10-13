Τζένη Θεωνά: Οι πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου μωρού στην αγκαλιά του μπαμπά Δήμου Αναστασιάδη

Έχουν περάσει λίγες μέρες από τις 4 Οκτωβρίου όταν η Τζένη Θεωνά έγινε μητέρα για δεύτερη φορά όταν έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 3.800 γραμμαρίων. Η ηθοποιός περίμενε κάπως να καταλαγιάσει μέσα της αυτό το μαγικό γεγονός για να μοιραστεί μαζί μας κάποιες από τις πρώτες στιγμές που έζησε στο μαιευτήριο, πλάι στον σύζυγό της Δήμο Αναστασιάδη.

«Παραμένει σαν όνειρο»

Σε μια σειρά από φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram μας έδειξε λίγη από αυτή τη μαγεία που βίωσε εκείνη και ο σύζυγός της, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον γιατρό της, τη μαία της και φυσικά το προσωπικό του μαιευτηρίου για τη βοήθεια που της προσέφερε. «Ένα ελάχιστο αλμπουμάκι ευτυχίας. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα κι όμως παραμένει σαν όνειρο. Ασύλληπτο στις αισθήσεις του και αυτή την απίστευτη και τόσο φευγαλέα βρεφική μυρωδιά.

«Hello baby»

Στην αγκαλιά μας μάς έδωσαν το αγοράκι μας ο γιατρός και η μαία μας. Οι δυο τους είναι δίπλα μου εδώ και 15 χρόνια, ανά πάσα στιγμή, για ό,τι χρειαστώ. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά και να αναλύσω την σχέση μας κι αυτό που αισθάνομαι. Θα πω μόνο ότι στην οικογένεια μας που μεγάλωσε ανήκει πλέον και ο γιατρός και η μαία μας», έγραψε στη σελίδα της στο Instagram και αφού ευχαρίστησε όλους για ευχές (και ιδιαίτερα τον φίλο της Αντίνοο Αλμπάνη για τα τριαντάφυλλα που της έστειλε) μέσα από την καρδιά της, είπε ένα «Hello Baby» και πήρε τον δρόμο για το σπίτι της. Ο μικρός Αρίωνας περίμενε να γνωρίσει τον μικρό του αδερφό!