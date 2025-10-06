Τζένη Θεωνά: Μαμά για δεύτερη φορά - Έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι βάρους 3.800 γραμμαρίων

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου η Τζένη Θεωνά έγινε μητέρα για δεύτερη φορά. Εκείνη και ο Δήμος Αναστασιάδης έγιναν ξανά γονείς και ο Αρίωνας απέκτησε ένα υγιέστατο αδερφάκι ολοκληρώνοντας την ευτυχία της οικογένειας.

Ο μικρός μπόμπιρας ήρθε στον κόσμο -όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Buongiorno»- σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων και ζύγιζε 3 κιλά και 800 γραμμάρια. Την 1η Οκτωβρίου η Θεωνά είχε ανεβάσει στο Instagram οικογενειακές φωτογραφίες γράφοντας πως μπήκε στον μήνα της και δείχνοντάς μας τη μεγάλη της κοιλίτσα.

Το χαρμόσυνο γεγονός

Η Τζένη Θεωνά είχε αποκαλύψει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της στις 11 Μαΐου 2025, ανήμερα της γιορτής της μητέρας με post που έκανε στο Instagram. «Aρίωνα μου εσύ. Μαμά στα κρυφά. Mαμά στα φανερά. Ευτυχισμένη μαμά. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Οι μαμάδες είναι ηρωίδες, ενώ κατά τη γνώμη μου δεν θα 'πρεπε. Εύχομαι όλες οι γυναίκες, που το επιθυμούν, να είναι σε θέση να μεγαλώνουν τα παιδιά τους αβίαστα και όπως το ονειρεύονται, δίχως υπεράνθρωπη προσπάθεια και θυσίες, αλλά με στήριξη από τους θεσμούς και το εργασιακό περιβάλλον. Εύχομαι όλες οι μαμάδες να έχουν την ευκαιρία, να βιώσουν την μητρότητα περισσότερο σαν απόλαυση», είχε σχολιάσει και μας είχε δείξει την κοιλίτσα της.

Το σκληρό σχόλιο

Τον Ιούνιο η ηθοποιός είχε μιλήσει στη Φαίη Σκορδά και είχε αποκαλύψει ένα πολύ σκληρό περιστατικό που βίωσε όταν μια γυναικολόγος αμφισβήτησε τη δυνατότητά της να αποκτήσει δεύτερο παιδί. «Κάποια στιγμή μια γιατρός μου είπε “δεν πιστεύω εσάς να σας ενδιαφέρει για δεύτερο παιδάκι, δεν είναι”. Λέω “τι εννοείτε;”, “Όχι, όχι δεν είναι η στιγμή“. Το μόνο πράγμα με το οποίο είμαι πολύ σχολαστική νομίζω είναι τα γυναικολογικά μου, τίποτα άλλο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα.

Ήταν σοκαριστικό και φοβερά πληγωτικό και αισθάνθηκα -τολμώ να πω- ένα μικρό πένθος, ότι κάτι κλείνει. Ήταν και λίγο σκληρός ο τρόπος έτσι όπως ειπώθηκαν τα πράγματα, χωρίς πρόθεση. Με κατέβαλε πάρα πολύ. Πληγώθηκα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Πέρασα μία εβδομάδα εφιαλτική και σε μία εβδομάδα έκανα τεστ και ήμουν έγκυος. Ήταν φανταστικό γιατί όταν μου τα έλεγε αυτά η συγκεκριμένη γιατρός ήμουν έγκυος».