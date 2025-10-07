Δήμος Αναστασιάδης: Έγινε χρυσός και το αφιέρωσε την επιτυχία του στον νεογέννητο γιο του

Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Panik Records γιόρτασαν σε μία ξεχωριστή βραδιά τη νέα μεγάλη επιτυχία τους, τις χρυσές πωλήσεις του άλμπουμ «Τώρα Μιλάω Εγώ».

Ο δίσκος, που περιέχει 16 τραγούδια με το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό στίγμα και την υψηλή αισθητική του Δήμου Αναστασιάδη, έγινε χρυσός μέσα σε περίπου 4 μήνες μετρώντας πάνω από 80 εκατομμύρια streaming points. Ταυτόχρονα, μεμονωμένα τραγούδια του, τα «Μη Χανόμαστε», «Αναπάντεχα», «Ένα Θέλω Μπορεί», «Φταις», «Δρόμο Επικίνδυνο» και «Σ’ Αγαπάω Ακόμα», έχουν κάνει πλατινένιες και χρυσές πωλήσεις.

«Το μέλλον είναι λαμπρό»

Την απονομή έκανε ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος. «Με τον Δήμο Αναστασιάδη συνεργαζόμαστε τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι το καλύτερο παιδί, ένας ταλαντούχος άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή παίρνει αυτό που του αξίζει. Το μέλλον είναι λαμπρό κι έρχονται πολύ ωραίες μουσικές στιγμές», ανέφερε και αποκάλυψε ότι το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ συγκίνησε πολύ όλη την ομάδα της Panik όταν το άκουσαν πρώτη φορά, ενώ ανέφερε και την ιδιαίτερη σύνδεση που έχει ίδιος με τον Δήμο Αναστασιάδη καθώς έτυχε το «Ένα Θέλω Μπορεί» να γίνει ο τίτλος του πρώτου του βιβλίου.

Η αναφορά στο μωρό

Από την πλευρά του, ο Δήμος Αναστασιάδης ευχαρίστησε την Panik, τους δημιουργούς και το κοινό κι έκανε μια τρυφερή αναφορά στον δεύτερο γιο που απέκτησε λίγες ώρες πριν την απονομή. «Με αυτόν τον δίσκο μεγαλώνει το ρεπερτόριό μου, όπως μεγάλωσε και η οικογένειά μου κατά ένα μέλος. Κάπως έτσι πάμε παράλληλα σε αυτή τη ζωή και επαγγελματικά και προσωπικά», είπε χαρακτηριστικά, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.