Τζένη Θεωνά - Δήμος Αναστασιάδης: Το baby shower λίγο πριν έρθει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους

Μερικές μέρες ακόμη απομένουν μέχρι τη στιγμή που η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης θα υποδεχθούν στην οικογένειά τους το νέο της μέλος, ένα αγοράκι που θα γίνει αδερφάκι στον 6χρονο Αρίωνα. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η ηθοποιός και ο τραγουδιστής θα σφίξουν το μωράκι τους στην αγκαλιά τους στις αρχές Οκτωβρίου.

Μια αγκαλιά

Λίγο πριν συμβεί το χαρμόσυνο αυτό γεγονός η Θεωνά, που διανύει τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, έστησε ένα baby shower για οικογένεια και κολλητούς ώστε να μοιραστούν όλοι μαζί τη χαρά τους και να φέρουν και… δώρα!

«Απόψε πήρα το ομορφότερο δώρο, και ήταν η παρουσία των φίλων μου. Αυτή η συγκίνηση και η χαρά δεν θα ξεθωριάσουν ποτέ. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ!», έγραψε η Τζένη στη σελίδα της στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας μερικές στιγμές από το πάρτι όπου όλοι οι φίλοι την αγκαλιάζουν αγαπησιάρικα και προστατευτικά. Στην παρέα τους ήταν και η Μαρία Καβογιάννη που είναι οικογενειακή τους φίλη και την αγαπούν πολύ.

φωτογραφία Instagram

«Αισθάνθηκα ένα μικρό πένθος, ότι κάτι κλείνει»

Τον Ιούνιο του 2025 η Τζένη Θεωνά είχε αποκαλύψει στη Φαίη Σκορδά τη σκληρή ατάκα που της είχε πει μια γυναικολόγος. «Κάποια στιγμή μια γιατρός μου είπε δεν πιστεύω εσάς να σας ενδιαφέρει για δεύτερο παιδάκι, δεν είναι η στιγμή! Ήταν σοκαριστικό και φοβερά πληγωτικό και αισθάνθηκα ένα μικρό πένθος, ότι κάτι κλείνει. Ήταν και λίγο σκληρός ο τρόπος έτσι όπως ειπώθηκαν τα πράγματα, χωρίς πρόθεση. Με κατέβαλε πάρα πολύ. Πληγώθηκα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Πέρασα μία εβδομάδα εφιαλτική και σε μία εβδομάδα έκανα τεστ και ήμουν έγκυος. Ήταν φανταστικό γιατί όταν μου τα έλεγε αυτά η συγκεκριμένη γιατρός ήμουν έγκυος».