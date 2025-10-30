Άγρια επίθεση στη Θεσσαλονίκη: 31χρονος χτύπησε με σφυρί τον 70χρονο συγκάτοικό του

Ο έντονος διαπληκτισμός μεταξύ δύο ανδρών, 31 και 70 ετών, σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατέληξε σε αιματηρό επεισόδιο.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, όταν σύμφωνα με την αστυνομία, ο 31χρονος, ύστερα από λογομαχία με τον ηλικιωμένο που του παρείχε φιλοξενία, άρπαξε ένα σφυρί και τον χτύπησε πολλές φορές στο κεφάλι και το σώμα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.



Στη συνέχεια, φέρεται να πήρε από το τσαντάκι του θύματος δύο τραπεζικές κάρτες και να απομακρύνθηκε από το σημείο.

Όπως αναφέρει το thesstoday, ο 70χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου νοσηλεύεται με κατάγματα και θλαστικά τραύματα.



Ο δράστης εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς, οι οποίοι βρήκαν επάνω του τις κλεμμένες κάρτες. Οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι και οι δύο άνδρες έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών.



Ο 31χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και ληστεία. Αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.