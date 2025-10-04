Άγρια επίθεση κατά 41χρονου στο Μαρούσι - Τον χτύπησαν με σφυριά σε όλο του το σώμα

Ένα πρωτοφανούς αγριότητας επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας 41χρονος δέχθηκε επίθεση στο Μαρούσι από δυο άτομα και μάλιστα χωρίς λόγο, όπως λέει ο ίδιος.

Το σκηνικό σύμφωνα με το Mega ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν οι δυο άνδρες έβγαλαν σφυριά και άρχισαν να χτυπούν τον 41χρονο σε όλο του το σώμα. Τα αίματα στο πεζοδρόμιο της οδού Φραγκοκκλησιάς μαρτυρούν τη βιαιότητα του περιστατικού.

Το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσουν τους δράστες.