Βόλος: Απείλησε με μαχαίρι την 24χρονη αδελφή του - «Δεν θα βγάλουμε χειμώνα, θα σε σκοτώσω»

Ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε έναν 26χρονο άνδρα, ο οποίος απείλησε την 24χρονη αδελφή του με μαχαίρι, λέγοντάς της ότι θα τη σκοτώσει.

Συγκεκριμένα, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετή αναστολή υπό τον όρο ότι θα απομακρυνθεί από το σπίτι και με έφεση που να έχει αναστέλλουσα δύναμη στον 26χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή.

Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, ο 26χρονος συνελήφθη την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 μετά από επεισόδιο στο σπίτι του κατόπιν μήνυσης της αδελφής του.



Η 24χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι την απείλησε πως θα τη σκοτώσει, ενώ και ο ίδιος υπέβαλε μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.



Στο εδώλιο του κατηγορούμενου βρέθηκαν σήμερα Τετάρτη 1 Οκτωβρίου και τα δύο αδέλφια.



Η 24χρονη κρίθηκε αθώα καθώς από την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψε απειλή, ενώ ο 26χρονος κρίθηκε ένοχος.



Πληροφορίες του taxydromos.gr αναφέρουν ότι τα δύο αδέλφια είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές με παρόμοιες υποθέσεις το προηγούμενο διάστημα.



Ανακοινώνοντας την απόφαση του δικαστηρίου, ο πρόεδρος επισήμανε ότι θα πρέπει να φύγει κάποιος από τους δύο από το σπίτι, όπου διαμένουν με τη μητέρα τους.

