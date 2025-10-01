Βόλος: Απείλησε με μαχαίρι την 24χρονη αδελφή του - «Δεν θα βγάλουμε χειμώνα, θα σε σκοτώσω»
Ανακοινώνοντας την απόφαση του δικαστηρίου, ο πρόεδρος επισήμανε ότι θα πρέπει να φύγει κάποιος από τους δύο από το σπίτι, όπου διαμένουν με τη μητέρα τους.
Ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε έναν 26χρονο άνδρα, ο οποίος απείλησε την 24χρονη αδελφή του με μαχαίρι, λέγοντάς της ότι θα τη σκοτώσει.
Συγκεκριμένα, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετή αναστολή υπό τον όρο ότι θα απομακρυνθεί από το σπίτι και με έφεση που να έχει αναστέλλουσα δύναμη στον 26χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή.
Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, ο 26χρονος συνελήφθη την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 μετά από επεισόδιο στο σπίτι του κατόπιν μήνυσης της αδελφής του.
Η 24χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι την απείλησε πως θα τη σκοτώσει, ενώ και ο ίδιος υπέβαλε μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.
Στο εδώλιο του κατηγορούμενου βρέθηκαν σήμερα Τετάρτη 1 Οκτωβρίου και τα δύο αδέλφια.
Η 24χρονη κρίθηκε αθώα καθώς από την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψε απειλή, ενώ ο 26χρονος κρίθηκε ένοχος.
Πληροφορίες του taxydromos.gr αναφέρουν ότι τα δύο αδέλφια είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές με παρόμοιες υποθέσεις το προηγούμενο διάστημα.
Ανακοινώνοντας την απόφαση του δικαστηρίου, ο πρόεδρος επισήμανε ότι θα πρέπει να φύγει κάποιος από τους δύο από το σπίτι, όπου διαμένουν με τη μητέρα τους.