«Χωρίς αυτοκίνητο» η Αθήνα το Σαββατοκύριακο - Ποιος κεντρικός δρόμος κλείνει τελείως για τα ΙΧ

Μπορεί οι πόλεις χωρίς αυτοκίνητο να φαντάζουν ως ουτοπία, όμως η διεθνής κοινότητα δεν παύει να τις ονειρεύεται με την Παγκόσμια Ημέρα που έχει καθιερώσει στις 22 Σεπτεμβρίου. Και η Αθήνα από τη μεριά της ως μεγαλούπολη, θα την τιμήσει την ημέρα αυτό το σαββατοκύριακο (20-21/9), με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης.

Επίκεντρο γίνεται ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, η οδός Αθηνάς, η οποία για ένα 24ωρο θα μεταμορφωθεί σ' έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, άσκησης και δημιουργίας, χωρίς αυτοκίνητα και μηχανάκια. Ο δήμος Αθηναίων έχει προγραμματίσει για δεύτερη χρονιά ένα Φεστιβάλ, στο τμήμα από την οδό Ευριπίδου μέχρι το Μοναστηράκι, από σήμερα το βράδυ έως αύριο το βράδυ.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πάρτι και ολονύκτιες προβολές κάτω από τα αστέρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια, θεατρικά παιχνίδια, κόμικς και πολλές εκπλήξεις, ενώ το διήμερο θα κλείσει με μια συναυλία γεμάτη αυτοσχεδιασμούς, τραγούδι και γέλιο από τον Πάνο Βλάχο.

Δούκας: «Στόχος μία πόλη ανθρωποκεντρική και όχι αυτοκινητοκεντρική»

«Η Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο είναι μία ευκαιρία για να επιβεβαιώσουμε ότι η βιώσιμη κινητικότητα είναι εφικτή στην πόλη μας», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και στη συνέχεια προσθέτει: «Μετά την τεράστια επιτυχία που είχε πέρυσι η "Αθηνάς Χωρίς αυτοκίνητο", επιστρέφουμε φέτος με ένα ακόμη πλουσιότερο πρόγραμμα. Για ένα 24ωρο, από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου, ο ιστορικός αυτός δρόμος κλείνει για αυτοκίνητα και μηχανές και μετατρέπεται σε μία υπαίθρια γιορτή, που περιλαμβάνει τα πάντα. Από disco roller party και μεταμεσονύκτιες προβολές, μέχρι πολυθεματικά εργαστήρια για τα παιδιά και συναυλία με τον Πάνο Βλάχο. Δείχνουμε στην πράξη πώς θα ήταν η Αθήνα με λιγότερο θόρυβο και περισσότερο ελεύθερο χώρο για πεζούς, παιδιά και ποδήλατα».

Ο κ. Δούκας αναφέρεται και στα επόμενα βήματα της δημοτικής Αρχής, τα οποία περιλαμβάνουν πεζοδρομήσεις και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Λέει συγκεκριμένα: «Με στόχο μία πόλη ανθρωποκεντρική και όχι αυτοκινητοκεντρική, σχεδιάζουμε μέσα στο επόμενο διάστημα, 46 πεζοδρομήσεις, αλλά και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, ύστερα από διαβουλεύσεις με τους πολίτες και εμπεριστατωμένες κυκλοφοριακές μελέτες».

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09

20:30 - 23:00 Disco Roller Party: DJ Nicola Lavacca

Οι δισκοθήκες «ανοίγουν» και ο αέρας της πόλης γεμίζει με τις μουσικές στιγμές των θρυλικών club των '70s και '80s. Στην κονσόλα ο Nicola Lavacca, ένας από τους κορυφαίους συλλέκτες και DJs της Αθήνας, «υπογράφει» ένα μοναδικό αφιέρωμα στην αυθεντική disco εποχή.

23:30 - 05:30 Midnight Express:

Η ιδέα του Άκη Καπράνου επιστρέφει και ξαναφέρνει στη ζωή τη μαγεία των μεταμεσονύχτιων προβολών. Τρεις ταινίες, τρεις διαφορετικοί κόσμοι, μια κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια της πόλης.

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι:

23:30 - 01:30 The Love Bug (1968)

01:30 - 03:30 Christine (1983)

03:30 - 05:30 Blade Runner (1982)

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09

08:00 - 10:00 Μάθημα γιόγκα

Η οδός Αθηνάς μεταμορφώνεται σ' έναν υπαίθριο χώρο άσκησης και χαλάρωσης. Ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία, την αρμονία και την εσωτερική γαλήνη, στην καρδιά ενός πολυσύχναστου δρόμου στο κέντρο της Αθήνας.

10:00 - 13:00 Fitness Fun

Η οδός Αθηνάς μεταμορφώνεται και σ' έναν υπαίθριο χώρο fitness, με ασκήσεις για όλους υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων γυμναστών.

10:00 - 12:00 «Η πόλη που αναπνέει» - Παιδικό εργαστήριο (5-7 ετών)

Ένα εργαστήριο για παιδιά 5-7 ετών, που ταξιδεύουν σε μια πόλη χωρίς αυτοκίνητα. Μια πρώτη γνωριμία με τη λειτουργία και τα οφέλη των ΜΜΜ, αλλά κι ένα φανταστικό παιχνίδι μετακίνησης σε μια Αθήνα όπως θα τη θέλαμε, πιο καθαρή, πιο ήσυχη, πιο ανθρώπινη.

10:00 - 14:00 «Ανακυκλώνω με ρυθμό - Ζωγραφίζω με σκοπό»

Σε συνεργασία με το Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης του δήμου Αθηναίων, παιδιά και γονείς αναλαμβάνουν μια δημιουργική αποστολή: να μετατρέψουν τους καφέ κάδους συλλογής βιοαποβλήτων σε μικρά «έργα τέχνης».

11:00 - 17:00 Get Skated & Educated

Τα έμπειρα μέλη του Ministry of Concrete καθοδηγούν αρχάριους και προχωρημένους αναβάτες, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στο σκέιτ και στα ρόλερς.

12:00 - 16:00 Εργαστήριο ποδηλάτου: Πίστα ποδηλάτου με πινακίδες ΚΟΚ

Τα παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών γίνονται μικροί ποδηλάτες σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα με πινακίδες του ΚΟΚ, προσφέροντας την ευκαιρία να μάθουν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας μέσα από παιχνίδι και κίνηση.

12:00 - 16:00 Εργαστήριο ποδηλάτου: Ζωγραφίζω με το ποδήλατό μου

Ένα ειδικά διαμορφωμένο ποδήλατο, με τον πίσω τροχό του να περιστρέφει έναν δίσκο με χρώμα, δημιουργεί μοναδικές, πολύχρωμες συνθέσεις σε χαρτί Α4. Μικροί και μεγάλοι μπορούν να πειραματιστούν και να πάρουν μαζί τους τη δική τους ζωγραφιά ως αναμνηστικό αυτής της ιδιαίτερης γιορτής.

12:00 - 14:00 Αποστολή: Χωρίς Αυτοκίνητο - Παιδικό εργαστήριο (8-12 ετών)

Μέσα από ένα διαδραστικό παιδικό εργαστήριο, τα παιδιά μαθαίνουν ότι η χρήση του αυτοκινήτου στην πόλη δεν είναι μονόδρομος και εξερευνούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

12:00 - 15:00 "No Car Adventure" - Θεατρικό Παιχνίδι

Παιδιά και γονείς συμμετέχουν σε μια διαδραστική περιπέτεια με τέσσερις σταθμούς. Κάθε σταθμός έχει διαφορετική θεματική και επιχειρεί μέσα από κινητικά παιχνίδια και βιωματικές δράσεις να συνδυάσει τη βιωματική μάθηση με τη διασκέδαση.

12:00 - 15:00 Comic Workshop: Δήμητρα Αδαμοπούλου & Νικόλας Στεφαδούρος

Βραβευμένοι σκιτσογράφοι ταξιδεύουν το κοινό στον κόσμο της ένατης τέχνης, δείχνοντας βήμα-βήμα πώς γεννιούνται οι ιστορίες και οι ήρωες. Όλοι μαζί δημιουργούν ένα γιγάντιο κόμικ, αφήνοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά να πρωταγωνιστήσουν στο πιο πολύχρωμο εργαστήριο του Φεστιβάλ.

12:00 - 15:00 Αντώνης Βαβαγιάννης: Δεν είναι καν κουίζ

Ένα απροσδόκητο δρώμενο που ανατρέπει όσα ξέρει ο κόσμος για τα κουίζ. Στην καρδιά της Αθηνάς, το κοινό γίνεται πρωταγωνιστής σε μια εμπειρία γεμάτη χιούμορ, αλληλεπίδραση και απρόοπτα.

12:00 - 15:00 Καρικατούρες από τους Θανάση Πετρόπουλο, Δήμητρα Αδαμοπούλου και Νικόλα Στεφαδούρο

Στην οδό Αθηνάς, το χαμόγελο γίνεται έργο τέχνης. Οι βραβευμένοι σκιτσογράφοι Θανάσης Πετρόπουλος, Δήμητρα Αδαμοπούλου και Νικόλας Στεφαδούρος (Stef) θα περιμένουν για να ζωγραφίσουν μικρούς και μεγάλους με το δικό τους χιουμοριστικό στυλ.

12:00 - 16:00 Ποιος είπε ότι οι δεινόσαυροι δεν υπάρχουν; - Ross ο Δεινόσαυρος

Ο Ross, ένας γλυκύτατος, παιχνιδιάρης και γεμάτος ενέργεια έφηβος τυραννόσαυρος, εμφανίζεται στην καρδιά της πόλης και ψάχνει φίλους. Τα παιδιά θα τον γνωρίσουν από κοντά, θα βγάλουν φωτογραφίες και θα παίξουν μαζί του.

13:00 - 17:00 Εργαστήριο Ποδηλάτου: Πώς φαντάζομαι την πόλη

Στρώνεται χλοοτάπητας και με τη βοήθεια ενός εικαστικού, τα παιδιά θα πάρουν πινέλο και θα ζωγραφίσουν την πόλη που ονειρεύονται.

13:00 - 17:00 Cool Crips: Επαναπροσδιορίζοντας την αναπηρία

Ένα βιωματικό εργαστήριο, το οποίο φέρνει μπροστά στο πραγματικό πρόβλημα της αναπηρίας και του αποκλεισμού. Μέσα από έναν ειδικά σχεδιασμένο διάδρομο, οι συμμετέχοντες «ζουν» τον αποκλεισμό και αντιλαμβάνονται ότι τα εμπόδια δεν βρίσκονται στο σώμα, αλλά στο περιβάλλον γύρω μας.

15:00 - 18:30 Radio Producers: DJ Sets

Καταξιωμένοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί δημιουργούν το μουσικό χαλί για μια οδό Αθηνάς, όπως δεν την έχουμε συνηθίσει, γεμάτη ενέργεια, ήχους και ρυθμό.

18:30 - 20:00 Πάνος Βλάχος Live

Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αυτοσχεδιασμούς, τραγούδια, γέλιο και αυθορμητισμό, έρχεται στην «καρδιά» της Αθήνας. Όσα κουβαλάει στις «αποσκευές» του ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Πάνος Βλάχος, τα καταθέτει με γενναιοδωρία στην σκηνή του «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο».

Ποδηλατική διαδρομή στα ίχνη του νέου δικτύου ποδηλατοδρόμου

Πέρα από το Φεστιβάλ και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας, ο δήμος Αθηναίων έχει σχεδιάσει για την Κυριακή (21/9, 11:00) και μια ανοιχτή ποδηλατική δράση.

Η διαδρομή θα ακολουθήσει τη νέα χάραξη του ποδηλατόδρομου, που θα παρουσιαστεί επίσημα τον Οκτώβριο και κινείται προς Πατήσια - Κυψέλη - Σεπόλια. Θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η διαδρομή δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να δοκιμάσουν στην πράξη τις προτεινόμενες διαδρομές, να καταθέσουν προτάσεις βελτίωσης και να συμβάλουν στο σχεδιασμό ενός ασφαλούς και λειτουργικού δικτύου ποδηλατόδρομων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής και την επιστροφή στην οδό Αθηνάς, θα γίνει ανοιχτή συζήτηση, ενώ στις 25 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διαδραστικό εργαστήριο στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων.

Το νέο δίκτυο ποδηλατόδρομων εντάσσεται στο πλαίσιο του Κλιματικού Συμφώνου Αθήνας και προωθεί την καθημερινή χρήση του ποδηλάτου, τη βιώσιμη κινητικότητα και την κλιματική ουδετερότητα, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις γειτονιές, τη μείωση της χρήσης ΙΧ και την ανάπτυξη ασφαλών, προσβάσιμων τοπικών μετακινήσεων.

Ο δήμος Αθηναίων συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα και προετοιμάζεται για να ενταχθεί σταδιακά στο πανευρωπαϊκό δίκτυο EuroVelo (μήκους 90.000 χλμ.), μέσα από -την ανάπτυξη δημοτικού δικτύου 17 χλμ. ποδηλατόδρομων και 50 σταθμών στάθμευσης/φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων και τον Βόρειο Ποδηλατικό Άξονα Γκάζι - Κηφισιά (8,5 χλμ. εντός της Αθήνας), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τα αρμόδια Υπουργεία. Μέχρι το τέλος του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση, ώστε από το 2026 να ξεκινήσει η υλοποίηση.