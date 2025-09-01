Δούκας για Βασ. Όλγας: «Είναι έργο που θέλει όλη η Αθήνα - Κυβέρνηση και Μπακογιάννης λένε ψέματα»

Στη νέα σφοδρή αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τον Δήμο Αθηναίων για το έργο ανάπλασης της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας αναφέρθηκε ο Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Action24, στο φόντο της σκληρής ανακοίνωσης που εξέδωσαν τρία υπουργεία της κυβέρνησης, θέτοντας «στο στόχαστρο» το άνοιγμα της λεωφόρου στα ΙΧ που σχεδιάζει η δημοτική Αρχή.

«Μας ενδιαφέρει πολύ να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών της Αθήνας. Υπήρξε μία αναλυτική μελέτη από συγκοινωνιολόγους, για το έργο στην Όλγας που είναι σε εξέλιξη, το οποίο αφορά την πεζοδρόμησή της, την ανάδειξη των αρχαίων. Το έργο είχε και τις δύο λωρίδες ήπια κυκλοφορίας, όπου έτσι κι αλλιώς περνούν από εκεί το τραμ και το τρόλεϊ», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Με βάση επιστημονικά δεδομένα, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε μια κυκλοφοριακή ρύθμιση που στόχο έχει να αποσυμφορήσει το πρόβλημα της πόλης», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα του καταλογίζουν τα υπουργεία της κυβέρνησης, ο Χάρης Δούκας τόνισε:

«Πάντα, όποτε υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, ακολουθούμε συγκεκριμένα βήματα. Έγινε μια μελέτη συγκοινωνιολόγων, παρουσιάστηκε στο δημοτικό συμβούλιο και εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία. Στη συνέχεια, αποστέλλεται στα αντίστοιχα υπουργεία για τις τελικές εγκρίσεις».

«Προηγουμένως ήμουν σε προγραμματισμένη συνέντευξη σε ένα αμερικανικό δίκτυο και ο δημοσιογράφος μου εξέφρασε την απορία του πώς είναι δυνατόν μισό χιλιόμετρο δρόμου, μετά από μία απόφαση δημοτικού συμβουλίου που στήριξαν πάρα πολλές παρατάξεις, μέσα από μια τεκμηριωμένη έκθεση, να εμφανίζονται τρία υπουργεία αντίθετα», είπε χαρακτηριστικά.

«Κυκλοφοριακή αποσυμπίεση το άνοιγμα της Όλγας»

«Εδώ υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια κυκλοφοριακή αποσυμπίεση. Υπάρχει η δυνατότητα με βάση μελετητές, επιστήμονες και ειδικούς, να δώσουμε τη δυνατότητα δύο δεξιών στροφών μέσα από τη Βασιλίσσης Όλγας, με σκοπό να δημιουργήσουμε μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά 25%, μείωση του περιβαλλοντικού και ανθρακικού αποτυπώματος κατά 156 τόνους το χρόνο και -σε κάθε περίπτωση- να μειώσουμε την ταλαιπωρία του κόσμου. Ενώ χρειαζόταν κάποιος να κάνει 2,5 χιλιόμετρα περιπορεία, τώρα με μισό χιλιόμετρο μπορεί να πάει στη δουλειά του», εξήγησε ο Χάρης Δούκας.

«Ήθελαν ένα δρόμο πριβέ για κάποιους»

Στρέφοντας τα βέλη του στην κυβέρνηση, είπε: «Πάνε να δημιουργήσουν μια συνθήκη γκριζαρίσματος. Υπάρχει κάποια απόφαση να μην υπάρχει καθόλου τρόλεϊ και τραμ; Υπάρχει απόφαση δίπλα από αρχαία να μην περνάνε αμάξια; Τότε σε πάρα πολλές περιοχές, όπως στην Πύλη του Αδριανού, λίγο πιο δίπλα, θα πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία».

«Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει δώσει έγκριση να περνάνε αμάξια πάνω στις γραμμές του τραμ και του τρόλεϊ, από την πλευρά της Αμαλίας δεξιά για να παίζουν τένις και από την Βασιλέως Κωνσταντίνου δεξιά για να πίνουν καφέ και για να πηγαίνουν σε εκδηλώσεις στο Ζάππειο», σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί ο δρόμος να είναι πριβέ για κάποιους, ούτε μπορεί η ελληνική αστυνομία να ελέγχει αν έχεις ρακέτα στο αμάξι ή αν πας για καφέ. Περίπου ένα 15% της ροής της Αμαλίας και της Βασιλέως Κωνσταντίνου θα πηγαίνει στην Όλγας, άρα μικρή ροή, μεγάλη κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. Αυτό είναι ένα έργο που το θέλει όλη η Αθήνα», υπογράμμισε ο Χάρης Δούκας.

«Ο κ. Μπακογιάννης λέει ψέματα»

Όσον αφορά μία δήλωση του Κώστα Μπακογιάννη νωρίτερα ότι ο Δήμος δεν ακολουθεί τη σωστή διοικητική διαδικασία, είπε: «Ο κ. Μπακογιάννης λέει ψέματα. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία σε κάθε τέτοια περίπτωση στο δημοτικό συμβούλιο. Υπάρχει μελέτη, υπάρχουν εισηγήσεις από τις διευθύνσεις, υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και μετά αποστέλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες -στον ΟΑΣΑ και στην Αποκεντρωμένη».

«Με τα τρία αυτά υπουργεία, όποτε υπάρχει ένα θέμα, μιλάμε στο τηλέφωνο και προσπαθούμε να το λύσουμε. Η μελέτη ήταν σε γνώση τους όπως και η θέση μας. Ο διάλογος πρέπει να πρυτανεύσει», τόνισε ο Χάρης Δούκας.