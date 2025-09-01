Tα ζόρια του ΠΑΣΟΚ με τη Βασιλίσσης Όλγας και ο Γερουλάνος

Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, πριν καλά, καλά προλάβουν οι αδειούχοι να γυρίσουν στην Αθήνα, είχαμε την «αναζωπύρωση» της σύγκρουσης του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με τον προκάτοχο του, Κώστα Μπακογιάννη, αλλά και με την κυβέρνηση για την λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, οι οποία παραμένει κλειστή από το 2020.

Τώρα, δεν θέλω να σας κουράζω με λεπτομέρειες. Όμως, υπάρχει ένα στοιχείο στο οποίο δεν γίνεται να μην αναφερθώ. Και αυτό δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το κόμμα του δήμαρχου, δεν έβγαλε ανακοίνωση στήριξης του. Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.



Για να είμαι δίκαιος, ο Κώστας Τσουκαλάς, τον στήριξε σε δημόσια τοποθέτηση του (Real FM). Αλλά όπως και να το κάνουμε, τα γραπτά είναι αυτά που μένουν.

Tέλος πάντων, δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτή η ολιγωρία σχετίζεται με τη θετική ψήφο που είχε δώσει στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας η δημοτική παράταξη του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Παύλο Γερουλάνο, όταν ψηφίζονταν η παρέμβαση σε αυτό τον κεντρικό δρόμο της Αθήνας.