Από την Βελκουλέσκου στην Κοβέσι

Δυο γυναίκες σε κομβικές θέσεις και από την ίδια χώρα την Ρουμανία, απασχόλησαν έντονα την χώρα μας την τελευταία δεκαετία. Η Ντέλια Βελκουλέσκου που αντικατέστησε τον «αγαπημένο των Ελλήνων» Πωλ Τόμσεν στο ΔΝΤ την περίοδο των μνημονίων και η ευρωπαία εισαγγελέας Λάρουρα Κοβέσι, έγιναν πρωτοσέλιδο στην χώρα μας, ενώ οι αποφάσεις τους έγιναν αντικείμενο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και της αντιπολίτευσης.

Οι δύο τους με πολλές περγαμηνές, δεν έχουν όμως πολλές ομοιότητες στο στιλ τους, κάτι που φάνηκε κατά τις επισκέψεις τους στην Αθήνα. Ωστόσο κατάφεραν κυρίως λόγω των θέσεων τους να κεντρίσουν το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας, ενώ το αυστηρό τους ύφος δημιουργεί μία ξεκάθαρη απόσταση με τους συνομιλητές τους.

Η οικονομολόγος Ντέλια Βελκουλέσκου κατάφερε να φύγει γρήγορα από την πατρίδα της και αυτή είναι μεγάλη της διαφορά με την Λάουρα Κοβέση που έζησε σε μία ορεινή κωμόπολη που απέχει 200 χιλιόμετρα από το Βουκουρέστι. Το υψηλόβαθμό στέλεχος του ΔΝΤ μόλις τελείωσε το λύκειο πήρε υποτροφία στις ΗΠΑ και από τότε άλλαξε όλη της η ζωή. Το γεγονός ότι είχε Γερμανό δάσκαλο την έκανε ιδιαιτέρως πειθαρχημένη και αυστηρή κάτι που είχε αποτυπωθεί σε εκείνες τις αλησμόνητες επαφές που είχε με τους υπουργούς της κυβέρνησης Τσίπρα στο Χίλτον.

Η μπασκετμπολίστρια που έγινε Ευρωπαία Εισαγγελέας



Στον αντίποδα η κατά δύο χρόνια μεγαλύτερη Λάουρα Κοβέσι που διανύει το 52 έτος της ηλικίας της, δεν έφυγε ουσιαστικά ποτέ από την χώρα της, κάτι που φάνηκε και από την προφορά των αγγλικών της στην συνέντευξη τύπου. Το γεγονός πάντως ότι κατάφερε να γίνει η πρώτη γυναίκα ευρωπαία εισαγγελέας, δείχνει πως δεν πρόκειται για ένα τυχαίο πρόσωπο, αν και σπούδασε και έζησε ως παιδί μέσα στο καθεστώς Τσαουσέσκου, το οποίο χειραγωγούσε τη δικαιοσύνη.

Πριν καταλάβει αυτή την σημαντική θέση ήταν για μια πενταετία εισαγγελέας για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε μία χώρα που τα κρούσματα είναι συνεχή και τις διαδηλώσεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Η ίδια πάντως ήθελε να γίνει μπασκετμπολίστρια. Με ύψος 1.80 έπαιξε ακόμα και στην εθνική ομάδα εφήβων της Ρουμανίας, ωστόσο φαίνεται πως τελικά την κέρδισε ο χώρος της δικαιοσύνης.