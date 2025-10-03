Η Λάουρα έστειλε πολύ κόσμο στον «κουβά»

Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς Κοβέσι; Το ερώτημα βέβαια είναι ρητορικό αλλά ενδεικτικό για τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε άπαντες στην Ελλάδα - κόμματα και δημοσιογράφοι όταν βουτάμε με το κεφάλι μέσα στην υπερβολή.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασε από την Ελλάδα αλλά δεν ήταν ο «μάγος με τα δώρα» για την αντιπολίτευση - και σίγουρα όχι για τον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Δέχομαι, εκ της θέσεως της, αλλά δεν αποδέχομαι εννοείται την επιμονή με το άρθρο 86 γιατί απλά δεν είναι δική της αρμοδιότητα.

Με απλά λόγια, λοιπόν, έστειλε στον «κουβά» πολύ κόσμο κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί περίμεναν ότι θα τα κάνει γυαλιά-καρφιά και δεν αφήσει σε χλωρό κλαρί τον Μητσοτάκη τον οποίο παρεμπιπτόντως δεν γνωρίζει γιατί δεν έχει συναντήσει ποτέ.

Τον Φλωρίδη τον έχει δει τρεις φορές, τον Πιερρακάκη και τον Χρυσοχοϊδη τους γνώρισε εδώ στην Αθήνα και όπως έλεγε αργότερα αποκόμισε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις μετά από τις συζητήσεις που είχε μαζί τους.

Οπότε ο «κουβάς» είναι δεδομένος καταρχάς για την αντιπολίτευση και δεν απαιτούνται σπουδαίες αναλύσεις για το πώς και το γιατί.

Στον «κουβά» όμως θα πάνε και όσοι κυβερνητικοί αποφασίσουν να κάνουν «λάφυρο» τις δηλώσεις της λες και δεν τρέχει τίποτα στην Ελλάδα και όλα λειτουργούν «στην πούδρα». Γιατί βλέπω πως υπάρχει μια ιδιαίτερη σπουδή για να επικοινωνηθούν τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου και μπορεί στο τέλος να βγει κανένας λαγός από το καπέλο της.