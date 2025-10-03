Εξομολογήσεις Τσίπρα στο Στρασβούργο για το κόμμα και αβρότητες με Παπανδρέου

Talk of the town ήταν η προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, κατά τις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης νωρίτερα εντός της εβδομάδος στο Στρασβούργο, όπως με ενημέρωσαν αρμοδίως άνθρωποι που έχουν μεγάλη αγωνία για το επόμενο βήμα του πρώην Πρωθυπουργού.

Δεν ήταν λίγοι οι συνάδελφοι του (του Τσίπρα δηλαδή), που ζητούσαν επιμόνως να πληροφορηθούν για τις προθέσεις του. Μολονότι, ο ίδιος απέφυγε να τοποθετηθεί ευθέως, οι απαντήσεις του, όπως μεταφέρουν στη στήλη αυτήκοοι μάρτυρες, προδίδουν πως ο σχεδιασμός βρίσκεται σε απόλυτο προχωρημένο στάδιο αλλά δεν λείπουν και κάποιοι βάσιμοι προβληματισμοί.

«Γαλάζιος» βουλευτής αποκόμισε την εντύπωση ότι ο πρώην πρωθυπουργός ζυγίζει πολύ προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις του, επιχειρώντας να…διαβάσει σωστά το εγχώριο σκηνικό και συγκεκριμένα κατά πόσον χωρά σε αυτό ένας νέος πολιτικός φορέας. Ακόμη ένας προβληματισμός, που φαίνεται να έχει ο κ. Τσίπρας είναι το targeting του πολιτικού μηνύματος και συγκεκριμένα ποια ακροατήρια επιθυμεί να προσεγγίσει με έμφαση στις νεαρότερες ηλικίες, στις οποίες τα περισσότερα παραδοσιακά κόμματα είτε δυσκολεύονται, είτε δε μπορούν καθόλου να διεισδύσουν.

Πάντως, κατά την παραμονή της ελληνικής αποστολής στο Στρασβούργο, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Θόδωρος Ρουσσόπουλος, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης και η Μαρία Συρεγγέλα αίσθηση έκανε η αναθέρμανση των σχέσεων ανάμεσα στους κυρίους Τσίπρα και Παπανδρέου, οι οποίοι δεν έχαναν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις κατ' ιδίαν. Σε τέτοιο σημείο, μάλιστα, που βουλευτής με αρκετά δηκτικό χιούμορ σχολίασε ότι ο δεν αποκλείεται ο Αλέξης Τσίπρας να προορίζει τον Γιώργο Παπανδρέου για... Υπουργό Εξωτερικών μιας μελλοντικής κυβέρνησης, στην οποία θα συμμετέχει. Και φυσικά είναι περασμένα-ξεχασμένα τα περί «ολαντρέου...»