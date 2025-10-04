Μεγάλες δυσκολίες φαίνεται να υπάρχουν στο εγχείρημα της έναρξης του διαλόγου ανάμεσα στα κόμματα και τις κινήσεις της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης που οραματίζεται η Λούκα Κατσέλη, καθώς η εκδήλωση στην οποία καλούν τα τρία ινστιτούτα που τοποθετούνται στον χώρο, παρουσιάζει αντικειμενικές δυσκολίες πριν καλά, καλά πραγματοποιηθεί.

Ηγετικό ρόλο στις ζυμώσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς διεκδικεί η κ. Κατσέλη προκαλώντας ωστόσο τριβές με την πλευρά Τσίπρα / Eurokinissi

«Άνοστο» χωρίς το Ινστιτούτο Τσίπρα

Δεν αποτελεί κάποιο μυστικό ότι ολόκληρη η Κεντροαριστερά αναμένει τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με το πολιτικό του μέλλον και το αν σκοπεύει να επιστρέψει στο προσκήνιο μέσω μιας νέας πολιτικής κίνησης. Το τι και το πότε θα το πράξει, αντικειμενικά, θα κρίνει το μέλλον ολόκληρης της παράταξης.

Επομένως, το γεγονός ότι το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού δεν μετέχει οργανωτικά στη διημερίδα που διοργανώνουν, το ΙΝΕΡΠΟΣΤ, το ΕΝΑ (του Γιάννη Δραγασάκη) και η Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης, «αδυνατίζει» την όλη πρωτοβουλία. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν για μια «άνοστη» εκδήλωση, από τη στιγμή που θα απουσιάσει το Ινστιτούτο Τσίπρα. Πάντως, εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα θα υπάρχει και θα τοποθετηθεί στην εκδήλωση.

Πρόκειται για την διδάκτορα Πολιτικής Κοινωνιολογίας, ερευνήτρια και συνεργάτιδα του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού, Δώρα Κοτσακά. Τα όσα πει, σίγουρα θα προκαλέσουν ενδιαφέρον, όμως δεν θα αρκούν για να αντιστρέψουν τη μεγάλη εικόνα.

Όπως είπε η Λούκα Κατσέλη, την Παρασκευή, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105,5», η απόφαση για τη μη συμμετοχή του Ινστιτούτου Τσίπρα, ελήφθη κοινή συναινέσει, λόγω της πολιτικοποίησης και της έντονης φημολογίας που έχει αναπτυχθεί γύρω από το όνομα του πρώην πρωθυπουργού. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόσωπα που επικοινωνούν και με τις δύο πλευρές, αναφέρουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε δει με καθόλου καλό μάτι τα γεύματα που διοργάνωνε η πρώην υπουργός για την ανασυγκρότηση του χώρου, θεωρώντας ότι τον ενέπλεξε σε ζητήματα που ο ίδιος δεν είχε δώσει τη συγκατάθεση του.

Οι προσκλήσεις που ενόχλησαν

Μέσα σε αυτό το κλίμα, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει διάσταση απόψεων ανάμεσα στο ΙΝΕΡΠΟΣΤ που μετέχει η Λούκα Κατσέλη και το ΕΝΑ, του Γιάννη Δραγασάκη, για μια σειρά από ζητήματα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να μη συνεχιστεί η συνεργασία ανάμεσα στα δύο ινστιτούτα. Παράλληλα, όμως, ενόχληση σε μεγάλο τμήμα του πολιτικού προσωπικού του χώρου, έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η Λούκα Κατσέλη, εκτός από τους Νίκο Ανδρουλάκη, Σωκράτη Φάμελλο, Αλέξη Χαρίτση και Πέτρο Κόκκαλη, απέστειλε προσκλήσεις και στους Στέφανο Κασσελάκη και Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -αν και φαίνεται διατεθειμένος να ανοίξει κάποια στιγμή τη συζήτηση για τις συνεργασίες, ακόμα και προεκλογικά- δεν σκόπευε έτσι κι αλλιώς να πάει. Όμως, οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, είχαν ήδη απαντήσει θετικά στην πρόσκληση. Κασσελάκης και Κωνσταντοπούλου, δεν είχαν απαντήσει μέχρι αργά το απόγευμα της Παρασκευής. Και μόνο, όμως, η επιλογή της κ.Κατσέλη να τους εντάξει στις προοδευτικές δυνάμεις, προκαλεί δεύτερες σκέψεις στους δύο αρχηγούς που αποδέχθηκαν την πρόσκληση, αλλά και σε πολλά άλλα στελέχη του χώρου.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας αποτελέι «κόκκινο πανί» για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ενώ αποτέλεσε και την αφορμή για την αποχώρηση του Πέτρου Κόκκαλη από την Κουμουνδούρου. Όσο για την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, δεν ορίζει η ίδια τον εαυτό της στην Κεντροαριστερά, έχοντας υιοθετήσει το αντιδραστικό σύνθημα «ούτε Αριστερά, ούτε Δεξιά, μόνο μπροστά».

Η «χορηγία» Δούκα

Στο πρόγραμμα των ομιλητών, υπάρχει το όνομα του Χάρη Δούκα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δήμαρχος Αθηναίων δεν σκοπεύει να κάνει πολιτική τοποθέτηση και προτίθεται να αναφερθεί στις αναπτυξιακές δράσεις για την πρωτεύουσα.

Ωστόσο, μια αποστροφή της κ.Κατσέλη σε πρόσφατη συνέντευξη της προκάλεσε πολλά σχόλια και παρεξηγήσεις. Η πρώην υπουργός μίλησε για «χορηγία» του δήμου Αθηναίων στην εκδήλωση, κάτι που δεν ισχύει. Ο δήμος θα προσφέρει υλικοτεχνική βοήθεια (καρέκλες, μικροφωνικές κλπ), κάτι που κάνει για περισσότερες από 150 εκδηλώσεις τον χρόνο.