Ο αινιγματικός διάλογος Τσίπρα στη Σορβόννη: « Ο Μητσοτάκης θα φύγει με συνεργασία ή ανασύνθεση»

Ένας διάλογος ο οποίος θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως μια νέα διάσταση, σχετικά με τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα και το πολιτικό του μέλλον, έλαβε χώρα ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό και έναν εκ των φοιτητών που παρακολούθησαν την ομιλία του στο φημισμένο γαλλικό πανεπιστήμιο.

Ο νεαρός, έχοντας εικόνα για το ελληνικό πολιτικό σκηνικό, απευθύνθηκε στον κ. Τσίπρα, θέτοντας μια σειρά από ερωτήματα. «Τι γίνεται; Πότε θα κάνετε κόμμα; Οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν 25%. Πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης:; Αν όχι τώρα πότε;», ανέφερε ο φοιτητής.

«Τα κόμματα δημιουργούνται από "κάτω"»

Ωστόσο, αν θεωρήσουμε εύλογα τα ερωτήματα του νεαρού -που προφανώς θα ήθελε να θέσει και η πλειοψηφία των ελλήνων δημοσιογράφων-, εκείνο που προκάλεσε εντύπωση ήταν η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού. «Όλη αυτή η συζήτηση για ένα νέο κόμμα διεξάγεται έντονα είναι η αλήθεια στα ΜΜΕ της χώρας αλλά ερήμην μου. Τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω. Τα κομματα δημιουργούνται από τα κάτω. Αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας δημιουργούνται.

Σε αυτή τη φάση εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας», σημείωσε ο κ.Τσίπρας.

Όμως, ο φοιτητής επέμεινε και ρώτησε -λογικά με τη σειρά του- πως θα φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εξουσία. Και η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. «Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε με τη συνειδητοποίηση των ηγεσιών των σημερινών κομμάτων της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς ότι οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό, ειδάλλως με μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού που θα τους ξεπεράσει», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός, βάζοντας και πάλι «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό και την ευρύτερη Κεντροαριστερά.