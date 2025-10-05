«Η Αριστερά είναι χρήσιμη στα δύσκολα»: Ο Τσίπρας αναρτά αποσπάσματα από την ομιλία του στη Σορβόννη

Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε να δημοσιεύει στην προσωπική του ιστοσελίδα αποσπάσματα από την πρόσφατη ομιλία που έδωσε στο ιστορικό Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon-Sorbonne στη Γαλλία.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, με τον κ. Τσίπρα να επικεντρώνεται στον ρόλο και την αναγκαιότητα της Αριστεράς στη σύγχρονη εποχή.

Στα αποσπάσματα που αναρτήθηκαν, ο πρώην Πρωθυπουργός υπογραμμίζει την κρισιμότητα της Αριστεράς ειδικά στις περιόδους κρίσεων, θέτοντας παράλληλα έναν σαφή όρο για την χρησιμότητά της:

«Για την κοινωνική πλειοψηφία, η Αριστερά είναι χρήσιμη, ακόμη περισσότερο και ιδίως θα έλεγα, στα δύσκολα. Η Αριστερά όμως που δεν το βάζει στα πόδια στις δυσκολίες. Η Αριστερά που πατάει τα πόδια της στη γη και δεν αρκείται να διαμαρτύρεται, να καταγγέλλει και να αντιστέκεται, αλλά τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολλών.»

Ο διάλογος για το νέο κόμμα και το πολιτικό μέλλον

Την ίδια στιγμή, η φιλολογία αλλά κυρίως η παραφιλολογία για το πολιτικό μέλλον του Αλέξη Τσίπρα και τη φημολογούμενη δημιουργία νέου κόμματος εντάθηκαν μετά από έναν διάλογο που είχε με φοιτητή στην εκδήλωση της Σορβόννης.

Ο νεαρός φοιτητής, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, απευθύνθηκε στον κ. Τσίπρα με μια σειρά από πιεστικά ερωτήματα, τα οποία θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως μια νέα διάσταση σχετικά με τις προθέσεις του:

«Τι γίνεται; Πότε θα κάνετε κόμμα; Οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν 25%. Πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης; Αν όχι τώρα πότε;», φέρεται να ρώτησε ο φοιτητής, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πώς απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός και πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη ημέρα για τον ίδιο και τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.