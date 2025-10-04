Απάντηση Φάμελλου σε όσους επιτέθηκαν στον Τσίπρα: Απαράδεκτο να ακούμε για «αποστάτες»

Τη δική του απάντηση για τα όσα ακούστηκαν εναντίον Αλέξη Τσίπρα, στην Πολιτική Γραμματεία της περασμένης εβδομάδας, έδωσε κατά το κλείσιμο των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος.



«Όσο αδιανόητο είναι ο κατακερματισμός, τόσο αδιανόητο είναι να ακούω χαρακτηρισμούς για αποστάτες. Το ζητούμενο είναι μόνο η κυβερνησιμότητα της πρότασης μας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στους Τρύφωνα Αλεξιάδη και Γιώργο Παναγιωτόπουλο, που είχαν ανοίξει το ζήτημα.



Πάντως, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής κανένα στέλεχος τους κόμματος δεν επανέλαβε ή χρησιμοποίησε χαρακτηρισμούς εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, γεγονός που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.