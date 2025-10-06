Τσίπρας: Το φθινοπωρινό Παρίσι μπέρδεψε τα σενάρια - Αργεί το come back

Στο φθινοπωρινό Παρίσι, τα σενάρια για το πολιτικό μέλλον του Αλέξη Τσίπρα,

έγιναν ακόμα πιο περίπλοκα από ότι ήδη ήταν. Ο πρώην πρωθυπουργός πήρε για πρώτη φορά αποστάσεις από τη φημολογία για την επικείμενη επιστροφή του σε ρόλο πρωταγωνιστή στο πολιτικό σκηνικό, αφήνοντας ανοιχτή, ωστόσο, την «πόρτα» για την ολική επαναφορά του.

Ο Αλ.Τσίπρας «ζυγίζει» καλά τα δεδομένα, μετράει κάθε του κίνηση και τοποθέτηση, ενώ δείχνει ότι επεξεργάζεται όλες τις παραμέτρους που υπάρχουν στο πολιτικό, αλλά κυρίως στο κοινωνικό πεδίο, προχωρώντας κανονικά τον σχεδιασμό του μέχρι και τις αρχές του νέου έτους.

«Κόμμα Τσίπρα», πάντως, δεν θα υπάρξει στο εγγύς μέλλον, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2025, με πρόσωπα που επικοινωνούν μαζί του να επιμένουν πως αν όντως δημιουργηθεί κάτι, αυτό δεν θα γίνει νωρίτερα από το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το come back που αργεί

Όσοι εκτιμούσαν ότι η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού θα επιταχύνονταν και θα λάμβανε «σάρκα και οστά» εντός του 2025, μάλλον θα χρειαστεί να περιμένουν. H «τσιπρολογία» των τελευταίων μηνών, αποτελούσε την αγαπημένη συζήτηση στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία.

Από τα όσα είπε στην ομιλία του στη Σορβόννη και στο περιθώριο της, φάνηκε πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει λάβει ακόμα τις οριστικές του αποφάσεις. Ούτε για το πως, ούτε για το πότε θα κινηθεί.

«Όλη αυτή η συζήτηση για ένα νέο κόμμα διεξάγεται έντονα, είναι η αλήθεια, στα ΜΜΕ της χώρας, αλλά ερήμην μου», είπε ο πρώην πρωθυπουργός σε συζήτηση που είχε με έλληνα φοιτητή, στο φημισμένο γαλλικό πανεπιστήμιο.

Η αλήθεια είναι ότι ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε και οι στενοί του συνεργάτες επιβεβαίωσαν ποτέ ότι επίκειται η επιστροφή του. Από την άλλη, ο Αλ.Τσίπρας, στις δημόσιες παρεμβάσεις του ανατροφοδοτεί αυτά τα σενάρια. Κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν παρουσιάζει μέσα σε λίγους μήνες μια ολοκληρωμένη πολιτική και ιδεολογική πλατφόρμα, αν δεν σκοπεύει να την εφαρμόσει.

Εκείνο που προκύπτει ως πρώτη εκτίμηση, είναι πως θέλει να είναι απόλυτα έτοιμος πριν κινηθεί, χωρίς βιασύνες. Γι' αυτό και στον παραπάνω διάλογο προσέθεσε πως «τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω. Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω. Αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας δημιουργούνται. Σε αυτή τη φάση εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας».

«Συνεργασία ή ανασύνθεση»

Μιλώντας με τους έλληνες φοιτητές της Σορβόννης, υποστήριξε πως η πολιτική αλλαγή στη χώρα μπορεί να επέλθει είτε με τη συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων, είτε με ανασύνθεση του χώρου, μέσω διεργασιών που θα προσπεράσουν τις σημερινές ηγεσίες.

Σε ανύποπτο χρόνο, πριν καν υπάρξει «καπνός» σχετικά με μια ενδεχόμενη επιστροφή του σε ηγετικό ρόλο, ο Αλέξης Τσίπρας είχε μιλήσει ανοιχτά υπέρ των συνεργασιών. Και δεν σταμάτησε να το κάνει. Τα υπάρχοντα κόμματα, όμως, για μια σειρά από λόγους, δείχνουν πως δυσκολεύονται να βρουν κοινό βηματισμό.

Και αν δεν υπάρξουν τους επόμενους μήνες «κατακλυσμιαία» πολιτικά γεγονότα, δύσκολα θα υπάρξει και συμπόρευση των κομμάτων της Κεντροαριστεράς. Επομένως, η ανάγκη ανασύνθεσης του χώρου θα προκύψει ως αντικειμενική ανάγκη.

Σε μια τέτοια συνθήκη, θα μπορούσε να υπάρξει μια κίνηση από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, η οποία θα έχει ως αρχικό ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Επομένως, λένε πρόσωπα που επικοινωνούν μαζί του, όλα θα ξεκαθαρίσουν εντός των επόμενων μηνών και σίγουρα, όχι νωρίτερα από τους πρώτους μήνες του 2026.