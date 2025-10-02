Γνώμες Πολιτική Βουλή Νίκος Δένδιας Σωκράτης Φάμελλος Δημήτρης Κουτσούμπας

Νερά και... μυστικά αντάλλαξαν Δένδιας, Φάμελλος, Κουτσούμπας

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Στη Βουλή συνήθως ανταλλάσσουν αιχμές και χαρακτηρισμούς, ενίοτε και ύβρεις. Αυτή τη φορά όμως αντάλλαξαν… νερά.

Ο Νίκος Δένδιας, ανεβαίνοντας στο βήμα, ήπιε μια γουλιά από το ποτήρι που είχε αφήσει πίσω του ο Σωκράτης Φάμελλος και του πέταξε χαμογελαστά: «Πίνω το νερό σας, ελπίζω να μη μάθω και τα μυστικά σας…».

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το ποτήρι κι ανέβηκε στο βήμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Και φυσικά, δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την… υδάτινη στιγμή:

«Μπορεί να πίνετε από το ίδιο ποτήρι νερό, όμως δεν έχετε φόβο να μάθετε ο ένας τα μυστικά του άλλου, τα ίδια μυστικά γνωρίζετε, στην ίδια στρατηγική δουλεύετε, μαζί ψηφίζετε αρκετά νομοσχέδια και το σημερινό για τις Belharra».

Με λίγα λόγια, η Βουλή απέκτησε πλέον καινούργιο υδροδοτικό συμβολισμό: Αλλοι πίνουν νερό, άλλοι το ρίχνουν στο κρασί τους, κι άλλοι φροντίζουν να θυμίζουν πως ό,τι κι αν πιεις… η πολιτική γεύση μένει ίδια.

