Νερά και... μυστικά αντάλλαξαν Δένδιας, Φάμελλος, Κουτσούμπας

Στη Βουλή συνήθως ανταλλάσσουν αιχμές και χαρακτηρισμούς, ενίοτε και ύβρεις. Αυτή τη φορά όμως αντάλλαξαν… νερά.

Ο Νίκος Δένδιας, ανεβαίνοντας στο βήμα, ήπιε μια γουλιά από το ποτήρι που είχε αφήσει πίσω του ο Σωκράτης Φάμελλος και του πέταξε χαμογελαστά: «Πίνω το νερό σας, ελπίζω να μη μάθω και τα μυστικά σας…».



Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το ποτήρι κι ανέβηκε στο βήμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Και φυσικά, δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την… υδάτινη στιγμή:

«Μπορεί να πίνετε από το ίδιο ποτήρι νερό, όμως δεν έχετε φόβο να μάθετε ο ένας τα μυστικά του άλλου, τα ίδια μυστικά γνωρίζετε, στην ίδια στρατηγική δουλεύετε, μαζί ψηφίζετε αρκετά νομοσχέδια και το σημερινό για τις Belharra».



Με λίγα λόγια, η Βουλή απέκτησε πλέον καινούργιο υδροδοτικό συμβολισμό: Αλλοι πίνουν νερό, άλλοι το ρίχνουν στο κρασί τους, κι άλλοι φροντίζουν να θυμίζουν πως ό,τι κι αν πιεις… η πολιτική γεύση μένει ίδια.



