«Ναι» (επίσημα) από τον ΣΥΡΙΖΑ για Belharra - «Όχι» από Ζαχαριάδη και Καλπάκη

Μπορεί η στάση που θα κρατήσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη ψηφοφορία για την τέταρτη φρεγάτα Belharra, να πέρασε από «40 κύματα», όμως τελικά αποφάσισαν να πούνε «ναι».

Το απόγευμα, συνεδρίασε το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αν και ακούστηκαν πολλά επιχειρήματα από τους διαφωνούντες, εν τέλει επικράτησε η άποψη για τη θετική ψήφο.

Ωστόσο, έμαθα ότι έντονα διαφώνησαν ο γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Ζαχαριάδης.



Κάτι μου λέει πως το θέμα δεν θα τελειώσει στη ψηφοφορία στη Βουλή, καθώς ακολουθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί, μαθαίνω ότι θα έχει μεγάλη «γκρίνια».