«Τορπίλη» Belharra στη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς: Αναστάτωση στην Κουμουνδούρου για το «ναι»

Διαστάσεις μείζονος εσωκομματικού προβλήματος λαμβάνει για τον ΣΥΡΙΖΑ η στάση που θα κρατήσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος στη Βουλή, στην ψηφοφορία για την τέταρτη φρεγάτα Belhara, καθώς αρκετά στελέχη πρώτης γραμμής είναι αντίθετα με το «ναι» το οποίο αποφάσισε το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Παράλληλα, όμως, η υπερψήφιση -και αυτού- του αμυντικού προγράμματος, ενδέχεται να προκαλέσει «ρήγμα» στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης με τη Νέα Αριστερά, καθώς η Πατησίων επιμένει στο «όχι» σε κάτι που ούτως ή άλλως χαρακτηρίζει ως «υπερεξοπλισμοί». Όλα αυτά θα συζητηθούν και στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, καθώς το κόμμα «βράζει» σε επίπεδο βάσης και μεσαίων στελεχών.

Δυο γραμμές για τις Belharra

Αν και το θέμα με την τέταρτη γαλλική φρεγάτα προκαλεί έντονες «αναταράξεις» στην Κουμουνδούρου, η αλήθεια είναι πως η κάθε πλευρά έχει τα δικά της αρκετά σοβαρά επιχειρήματα που προτάσσει.

Το βασικό επιχείρημα του Σωκράτη Φάμελλου, είναι πως η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, προωθήθηκε από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, είναι πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και ως εκ τούτου, θα πρέπει να στηριχτεί. Επίσης, το συγκεκριμένο αμυντικό πρόγραμμα είχε υπερψηφιστεί όταν το κόμμα βρίσκονταν στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης – όπως και τα 18 πρώτα μαχητικά Rafale.

«Δεν είναι ένα πρόγραμμα Μητσοτάκη», ανέφερε στο Flash.gr, πρόσωπο που έχει βαθιά γνώση των όσων συνέβησαν την περίοδο 2021-2022. Επομένως, θεωρεί ότι είναι ζήτημα αξιοπιστίας, πρώτα και κύρια, για τον ΣΥΡΙΖΑ, η θετική ψήφος στην τέταρτη Belharra.

Από την άλλη πλευρά, όσοι στέκονται απέναντι στο «ναι», υποστηρίζουν ότι η συμβολή του κόμματος τους έχει κλείσει με τη στήριξη των τριών πρώτων, που προορίζονται για την άμυνα της χώρας. Από εκεί και πέρα υποστηρίζουν πως οι συνθήκες σήμερα, είναι πολύ διαφορετικές από ότι το 2021.

Όπως λένε, η Ευρώπη έχει μπει σε μια ατελείωτη κούρσα υπερεξοπλισμών, στον οποίο η χώρα μας συμμετέχει ενεργά και ενδεχομένως, πάνω από τις δυνατότητες της – αφήνοντας υπονοούμενα για τη διαφάνεια των προγραμμάτων της κυβέρνησης.

«Δεν μπορείς από τη μία να καταγγέλλεις το Rearm Europe και από την άλλη να ψηφίζει φρεγάτες, που προορίζονται γι αυτό τον σκοπό», δηλώνουν. Ανάμεσα σε όσους στέκονται αρνητικά, βρίσκονται ο Παύλος Πολάκης και ο γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης.

Πρόβλημα και με τη Νέα Αριστερά

Πάντως, δεν αποκλείεται η στάση του ΣΥΡΙΖΑ να «τορπιλίσει» και τις προσπάθειες που γίνονται ώστε να έρθει πιο κοντά με τη Νέα Αριστερά. Θεωρείται δεδομένο ότι οι βουλευτές της Πατησίων θα πουν «όχι» στο νέο πρόγραμμα – παρά το γεγονός ότι αρκετοί το ψήφισαν ως βουλευτές της Κουμουνδούρου, το 2021.

Δεν έχει περάσει, άλλωστε, πολύς καιρός από τη ψηφοφορία επί του φετινού Προϋπολογισμού, όταν και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε «ναι» στις αμυντικές δαπάνες, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Νέας Αριστεράς, που επέλεξε το «όχι».