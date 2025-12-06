Ζάκυνθος: Πως έγινε η τραγωδία με τον θάνατο του αγοριού - Του επιτέθηκε με μανία το πιτ μπουλ

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αγίου Λέοντα, στη Ζάκυνθο, όπου ένα αγόρι 18 μηνών κατασπαράχθηκε από σκυλί ράτσας πιτ μπουλ της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε όταν το αγοράκι, που έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του, πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου οι γονείς του μικρούλη κάλεσαν το ΕΚΑΒ σε πανικό και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά καθώς εκεί διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα Imerazante.gr.

Ο πατέρας του παιδιού είναι αλβανικής καταγωγής, ενώ η μητέρα του είναι Βρετανίδα και οι δύο τους διαμένουν εδώ και χρόνια στο νησί της Ζακύνθου.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης. Οι γονείς κρατούνται από τις Αρχές.