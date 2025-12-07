Ζάκυνθος: «Ο δολοφόνος του παιδιού μου» φώναζε ο πατέρας του 2χρονου μετά την επίθεση του πίτμπουλ

Η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου, αλλά και το πανελλήνιο παραμένουν μουδιασμένοι και σε σοκ μετά την τραγική είδηση του θανάτου ενός 2χρονου παιδιού στη Ζάκυνθο, μετά από επίθεση σκύλου ράτσας πίτμπουλ. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στον Άγιο Λέοντα, μετά τον θάνατο του μωρού, που υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του, που προήλθαν από τα δόντια του σκύλου, ο οποίος -σύμφωνα με μαρτυρίες- ήταν αδέσποτος και η οικογένεια τον είχε περιμαζέψει.



«Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου» φέρεται να φώναζε ο πατέρας του δίχρονου βλέποντας το σκυλί μετά την τραγωδία, με τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν να αναφέρουν -σύμφωνα με το Mega- ότι ήθελε να σκοτώσει το ζώο εκείνη τη στιγμή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πίτμπουλ επιτέθηκε στο παιδάκι, όταν αυτό διέφυγε της προσοχής των γονιών του και βρέθηκε στον χώρο που βρισκόταν αλυσοδεμένο το ζώο. Το σκυλί δάγκωσε το παιδάκι στον λαιμό και το πρόσωπο και οι γιατροί στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή.



«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου» είπε συντετριμμένος ο πατέρας του παιδιού στον Alpha.

Σύμφωνα με τα όσα είπε κατά την προφορική εξέτασή του ο πατέρας του αγοριού, «ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» και πρόσθεσε ότι τον φρόντιζε μέχρι να βρεθεί ανάδοχος για υιοθεσία.

Ο σκύλος ήταν αλυσοδεμένος στον εξωτερικό χώρο της μονοκατοικίας στην περιοχή του Αγίου Λέοντα. Οι γονείς του ανήλικου μόλις είχαν γυρίσει από ψώνια, όταν το 2χρονο αγόρι διέφυγε της προσοχής τους, μπήκε στον χώρο όπου ήταν αλυσοδεμένος ο σκύλος και τότε το ζώο δάγκωσε στο πρόσωπο και το κεφάλι το παιδί, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

«Στο σπίτι της γιαγιάς είναι γύρω στα 80 σκυλιά»

Γειτόνισσα της οικογένειας, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, είπε: «Η οικογένεια αυτή έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στο χωριό μας. Έχουν νοικιάσει δύο σπίτια. Στο ένα είναι το ζευγάρι που έχασε το μωρό και στο άλλο η γιαγιά του μωρού».

«Ο μπαμπάς ισχυριζόταν ότι έχει ένα άγριο σκυλί. Είχαν και ένα πολύ άγριο, το πίτμπουλ. Είπαν ότι το είχαν σε ασφαλές μέρος. Πώς βρέθηκε το πίτμπουλ με το μωρό χωρίς να είναι κάποιος εκεί; Το μωρό μόνο του; Δεν ξέρουμε τίποτα. Μαζεύουν σκυλιά και από τον δρόμο και όποιος έχει κάποιον σκύλο που δεν τον θέλει ή κουτάβια τα πηγαίνουν εκεί. Άκουσα ότι στο σπίτι της γιαγιάς είναι γύρω στα 80 σκυλιά. Είχε αρχίσει και μάζευε σκυλιά και η κόρη με τον γαμπρό στο σπίτι που είχαν το μωρό μαζί με τα άλλα δύο αδέλφια», πρόσθεσε.