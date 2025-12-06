Ζάκυνθος- Συγκλονίζει ο πατέρας: «Πήρα τον σκύλο για να έχει κάπου να μείνει και μου έφαγε το παιδί»

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου από τον θάνατο του 2χρονου αγοριού στο χωρίο Άγιος Λέοντας, μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε από σκύλο της οικογένειας, ράτσας πιτ μπουλ.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου» είπε συντετριμμένος ο πατέρας του παιδιού στον Alpha.

IMERAZANTE.GR

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να ψωνίσει για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν δεμένο το πιτ μπουλ, το οποίο του επιτέθηκε, προκαλώντας του βαρύτατα τραύματα.

Σύμφωνα με τα όσα είπε κατά την προφορική εξέτασή του ο πατέρας του αγοριού, «ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» και πρόσθεσε ότι τον φρόντιζε μέχρι να βρεθεί ανάδοχος για υιοθεσία.

Ο σκύλος ήταν αλυσοδεμένος στον εξωτερικό χώρο της μονοκατοικίας στην περιοχή του Αγίου Λέοντα. Οι γονείς του ανήλικου μόλις είχαν γυρίσει από ψώνια, όταν το 2χρονο αγόρι διέφυγε της προσοχής τους, μπήκε στον χώρο όπου ήταν αλυσοδεμένος ο σκύλος και τότε το ζώο δάγκωσε στο πρόσωπο και το κεφάλι το παιδί, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 13:05, μεσημέρι Σαββάτου (6/12), μέσω του 112. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πλην όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών το αγόρι κατέληξε.

Σε βάρος των γονέων σχηματίστηκε δικογραφία. Ο Εισαγγελέας διέταξε να σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο σκύλος απομακρύνθηκε από αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου για να εξεταστεί για την επικινδυνότητά του από αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία.

Οι γονείς έχουν αφεθεί ελεύθεροι με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου. Επίσης, τους βεβαιώθηκαν παραβάσεις για έλλειψη βιβλιαρίου υγείας και στέρηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Τέλος, τους βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους 600 ευρώ για τις διοικητικές αυτές παραβάσεις.