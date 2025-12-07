«Δεν μπορούσαν να πάρουν το παιδί από τα δόντια του» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το πίτμπουλ

Ο πόνος είναι αφόρητος και απάντες παραμένουν μουδιασμένοι από τη φονική επίθεση του πίτμπουλ στον δίχρονο Λίο, το παιδάκι που υπέκυψε στα τραύματα από τα δόντια του σκυλιού στην αυλή της οικογένειάς του στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου.



Ήταν τέτοια η αγριότητα της επίθεσης, που ακόμη και ο πατέρας του παιδιού που προσπάθησε να το σώσει, δεν τα κατάφερε, ενώ χαρακτηριστικά είναι και τα λόγια των γιατρών που προσπάθησαν να κρατήσουν στη ζωή το παιδάκι, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο. «Δεν μπορούσαν να πάρουν το παιδί από τα δόντια του πιτ μπουλ», όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στη ΕΡΤ.





«Συνάδελφοι, όταν αντίκρισαν το παιδάκι το οποίο το είχε κατασπαράξει στη κυριολεξία το σκυλί με δαγκώματα θανάσιμα στο λαιμό, στο κεφάλι, στο κρανίο… μου είπαν ότι τέτοιο θέαμα δεν είχαν αντικρύσει στη ζωή τους», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, περιγράφοντας σκηνές αρχαίας τραγωδίας.



«Το ΕΚΑΒ έκανε τεράστια προσπάθεια στη διαδρομή για το χωριό μέχρι το νοσοκομείο να επαναφέρει το παιδί. Δεν τα κατάφερε. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ουσιαστικά νεκρό», πρόσθεσε. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, η μητέρα παραμένει στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ.

Αρκετά επιθετικό το σκυλί

Όπως αποκάλυψε ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews στο νησί, όταν το παιδάκι έφτασε στο νοσοκομείο ήταν σχεδόν νεκρό με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν να το κρατήσουν στη ζωή. «Στο συγκεκριμένο σπίτι υπάρχουν πάρα πολλά σκυλιά και πολλά άλλα ζώα. Κάποια από αυτά είναι περιφραγμένα, κάποια είναι δεμένα με αλυσίδες».



«Το συγκεκριμένο σκυλί που παραμένει δεμένο, στην είσοδο του σπιτιού, είναι αρκετά επιθετικό το σκυλί».

Υπό την επίβλεψη κτηνίατρου το σκυλί

Στη Ζάκυνθο αναμένεται κτηνίατρος, ο οποίος πρόκειται να έχει υπό την επίβλεψή του το ζώο, μέχρι να αποφασιστεί η τύχη του, αν και οι πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι πιθανότερο είναι να θανατωθεί.



Η οικογένεια του άτυχου παιδιού πάντως είναι γνωστή στην περιοχή για τα φιλοζωικά της αισθήματα. «Εκτός από τα περιφραγμένα σκυλιά, υπήρχαν ελεύθερα άλλα σκυλιά και γάτες καθώς και πάπιες και γουρούνια», ανέφερε ο ανταποκριτής της ΕΡΤ.