«Μάζεψα το σκυλί για να το σώσω και μου σκότωσε το γιο»: «Λυγίζει» ο πατέρας του 2χρονου στη Ζάκυνθο

Η τραγωδία στη Ζάκυνθο με το 2χρονο αγοράκι που έφυγε από τη ζωή έπειτα από επίθεση pitbull εξακολουθεί να συνταράσσει την τοπική κοινωνία του νησιού και όχι μόνο. Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γονιών που έρχονται στη δημοσιότητα.



Η οικογένεια του 2χρονου αγοριού έχει βυθιστεί σε βαρύ πένθος. Το σκυλί, που η οικογένεια είχε υιοθετήσει αφού το εντόπισε εγκαταλελειμμένο και σε κακή κατάσταση, ήταν δεμένο στην αυλή όταν –μέσα σε δευτερόλεπτα– επιτέθηκε στο παιδί. Ο πατέρας περιέγραψε τη στιγμή που άκουσε τη μεγαλύτερη κόρη του να φωνάζει και έτρεξε, χωρίς όμως να προλάβει να αποτρέψει το μοιραίο.



«Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του; Αυτά τα 30 δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να μου το πάρουν από την αγκαλιά μου», αναφέρει συγκλονισμένος στο Mega. Το παιδί, σύμφωνα με τον ίδιο, υπέκυψε στα τραύματά του ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά του. «Με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του», λέει.

Ο πατέρας επισημαίνει πως το σκυλί είχε βρεθεί παρατημένο κοντά στο σπίτι τους, καταγγέλλοντας ότι η περιοχή χρησιμοποιείται συχνά για εγκατάλειψη ζώων. «Το μάζεψα γιατί ήταν ετοιμοθάνατο. Και μου σκότωσε το γιο μου», λέει με οδύνη.



Σοκαρισμένη είναι και η υπόλοιπη οικογένεια. Ο θείος του παιδιού αναφέρει ότι τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια, που ήταν μάρτυρες στο περιστατικό, χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Η μητέρα του παιδιού, επίσης σε κατάσταση σοκ, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ποινική διερεύνηση

Σε βάρος των δύο γονέων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η εισαγγελία, ωστόσο, τους άφησε προσωρινά ελεύθερους με προφορική εντολή, εν αναμονή του πλήρους φακέλου της υπόθεσης.

Τι μπορεί να προκαλέσει επιθετικότητα σε έναν σκύλο

Εκπαιδευτής σκύλων που μίλησε στο Mega εξήγησε ότι η συμπεριφορά ενός ζώου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες:

τα γονίδια και την ιδιοσυγκρασία,

το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει,

τις συνθήκες διαβίωσης, όπως το αν είναι αλυσοδεμένο.

Στην περίπτωση του συγκεκριμένου pitbull, η μόνιμη παραμονή δεμένο στην αυλή ενδέχεται να συνέβαλε στην επιθετική αντίδραση.

Τι μέλλει γενέσθαι με το σκυλί

Η τύχη του ζώου θα κριθεί από ειδική επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει τη συμπεριφορά του. Ανάλογα με τα ευρήματα, θα αποφασιστεί αν θα παραμείνει σε καταφύγιο ή αν θα προχωρήσει η διαδικασία ευθανασίας.