Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ μετά τη φονική επίθεση στον 2χρονο Λίο - Τι θα γίνει με τον σκύλο

Υπό την παρακολούθηση της επιστημονικής ομάδας του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) θα βρεθεί το επόμενο διάστημα το πίτμπουλ που επιτέθηκε στον Λίο στη Ζάκυνθο, με αποτέλεσμα τον θάνατο του δίχρονου αγοριού.



Ο σκύλος, που ήταν αδέσποτος και κακοποιημένος πριν τον περιμαζέψει η οικογένεια του Λίο, μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ στο Σχιστό, όπου παραμένει από το πρωί της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου 2025. Αφού παραμείνει υπό παρακολούθηση για ικανό χρονικό διάστημα, θα αποφασιστεί το μέλλον του, αν δηλαδή θα οδηγηθεί στον θάνατο ή όχι.



Η μεταφορά του ζώου στο Κέντρο έγινε ύστερα από σχετικό γραπτό αίτημα του δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου, το οποίο και αποδέχτηκε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.



ΠΕΣΥΔΑΠ

«Αν και ο δήμος Ζακύνθου δεν είναι ένας από τους 24 δήμους - μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ, αναλάβαμε την ευθύνη διαχείρισης του ζώου στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των φορέων της αυτοδιοίκησης αλλά και των υποχρεώσεων που έχουμε απέναντι στη κοινωνία, δεδομένου ότι το ΔΙΚΕΠΑΖ είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο για αδέσποτους σκύλους στη χώρα μας, με πολύχρονη εμπειρία, οργάνωση, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.



Τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την ασφαλή διαχείριση ενός σκύλου, που εμπλέκεται σε θανατηφόρα επίθεση εναντίον ανθρώπου», τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΕΣΥΔΑΠ.



Το πιτ μπουλ υποβλήθηκε ήδη σε κτηνιατρικές εξετάσεις και θα παρακολουθείται συνεχώς τόσο από την επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ, όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων - συνεργάτη του Κέντρου.



«Στόχος είναι να αξιολογηθεί αντικειμενικά και υπεύθυνα η κατάσταση του ζώου, να διερευνηθούν οι αιτίες αυτού του τραγικού περιστατικού και να ληφθούν με διαφάνεια όλες οι αποφάσεις για την μελλοντική διαχείριση του ζώου, σύμφωνα πάντα με τον ισχύοντα νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.