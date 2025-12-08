Κεντρικό θέμα στη Daily Mail ο θάνατος του Λίο στη Ζάκυνθο: Νέα τροπή από όσα λέει η μητέρα του

Τα φώτα της στην υπόθεση του θανάτου του 2χρονου Λίο στο σπίτι του στη Ζάκυνθο από την επίθεση του πίτμπουλ, στρέφει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, η οποία μίλησε με τους γονείς του παιδιού.

Η μητέρα περιγράφει πώς «το πιο γλυκό παιδί που μπορείς να φανταστείς» σκοτώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν πλησίασε να χαϊδέψει το σκυλί στην αυλή τους. Είπε ότι η τραγωδία συνέβη «σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα» και απέδωσε την επίθεση σε κυνηγούς που χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες και πυροβολούσαν στα κοντινά δάση, τρομάζοντας τον σκύλο.

«Το πίτμπουλ δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα»

Η Ρόμπι δήλωσε: «Ήταν το όνειρο κάθε μητέρας, το πιο γλυκό παιδί που μπορείς να φανταστεί. Λέγαμε ότι ακόμη και όσοι δεν αγαπούν τα παιδιά, τον λάτρευαν. Ήταν ξεχωριστός, και όλοι τον αγαπούσαν -ο πατέρας του, εγώ και όλη η οικογένεια. Ήταν ένα όμορφο αγοράκι, πάντα χαμογελαστό, και ήταν χαρά να είσαι κοντά του -μας έδινε απίστευτη ευτυχία.

Λάτρευε τα ζώα που έχουμε εδώ -γάτες, άλογα και σκυλιά- και το πίτμπουλ δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα πριν από το Σάββατο, όταν έγινε το κακό».

Ο μικρός Λίο με τους γονείς του/Social Media

«Πιστεύω πως οι κυνηγοί τρόμαξαν τον σκύλο»

«Ο άντρας μου είχε σώσει τον σκύλο και τον είχαμε δεμένο στην αυλή με αλυσίδα δέκα μέτρων. Η αυλή συνορεύει με δάσος, όπου εκείνη την ώρα γινόταν κυνήγι. Ακούγονταν πυροβολισμοί, υπήρχαν κι άλλα σκυλιά και οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό τρόμαξε τον σκύλο και τον έκανε να επιτεθεί.»



Η μητέρα συνέχισε: «Δεν είχε δείξει ποτέ επιθετικότητα από τότε που τον πήραμε. Τον άφηνε να του γαργαλάει την κοιλιά, να τον χαϊδεύει και τον έγλειφε στο πρόσωπο, έπαιζε συνέχεια μαζί του».



«Κάτι απλά… άλλαξε μέσα του. Στα 30 δευτερόλεπτα που μπήκαμε μέσα για να τακτοποιήσουμε τα ψώνια πήγε κοντά του και τελείωσαν όλα. Τον άρπαξε ή τον ταρακούνησε… φαίνεται σαν να τον δάγκωσε μόνο μία φορά».