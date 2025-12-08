Ζάκυνθος: Οργισμένος ο πατέρας του Λίο -«Να εγκαταλείψω το παιδί μου; Ο καθένας λέει ό,τι γουστάρει»

Στις φήμες για ελλιπή εποπτεία του 2χρονου Λίο από τους γονείς του, απάντησε ο πατέρας που βιώνει τον μέγιστο πόνο του θανάτου του παιδιού του από την επίθεση του πίτμπουλ. Μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, τόνισε: «Εμείς ετοιμαζόμασταν για ταξίδι, η γυναίκα μου πήγε για ψώνια και επειδή έβρεχε πήγα γρήγορα να κατεβάσουμε τα πράγματα. Το παιδί ήταν μέσα στα πόδια μας. Έφυγα από το αμάξι δέκα μέτρα και πήγα μέσα, άφησα τα πράγματα πάνω στον καναπέ και τα υπόλοιπα τα πήρε η γυναίκα μου. Μετά άκουσα τη μικρή να φωνάζει αυτό μόνο».



Και πρόσθεσε εμφανώς φορτισμένος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου; Με ποια λογική το έγραψε αυτός ο άνθρωπος αυτό; Τα έχουν κάνει μπάχαλο. Ο καθένας λέει ό,τι γουστάρει, μερικοί γελάνε, μερικοί βρίζουν. Μερικοί λένε φταίνε οι γονείς και τα χίλια δύο.



Όλο αυτό έγινε από την κακιά την τύχη. Είμαστε τώρα εκτός νοσοκομείου γιατί μας έδιωξαν τρεις η ώρα. Δεν ξέρω ποιον να στηρίξω πρώτα. Εμένα; Τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, τη γυναίκα, τα παιδιά μου; Απλά κάνω ότι είμαι καλά και τα χάνω».

«Μάζεψα το σκυλί για να το σώσω και μου σκότωσε τον γιο»

Υπενθυμίζεται ότι ο σκύλος, που η οικογένεια είχε υιοθετήσει αφού το εντόπισε εγκαταλελειμμένο και σε κακή κατάσταση, ήταν δεμένο στην αυλή όταν –μέσα σε δευτερόλεπτα– επιτέθηκε στο παιδί. Ο πατέρας περιέγραψε τη στιγμή που άκουσε τη μεγαλύτερη κόρη του να φωνάζει και έτρεξε, χωρίς όμως να προλάβει να αποτρέψει το μοιραίο.



«Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του; Αυτά τα 30 δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να μου το πάρουν από την αγκαλιά μου», ανέφερε συγκλονισμένος στο MEGA. Το παιδί, σύμφωνα με τον ίδιο, υπέκυψε στα τραύματά του ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά του. «Με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του», είπε.